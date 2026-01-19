Na pódium se Vonnová postavila po boku domácí Nicol Delagové a Kiry Weidleové-Winkelmannové z Německa. A samozřejmě došlo i na lahev šampaňského.
Jenže zatímco první dvě ženy sjezdu zvládly přípitek bez zaváhání, Vonnové se bublinky trochu vymkly kontrole.
Místo elegantního loku se jí šampaňské rozlilo po kombinéze a zábavná scéna byla na světě. Všechny tři lyžařky se situaci zasmály.
Sama Vonnová video následně sdílela na sociálních sítích s pobaveným komentářem: „Oslava šampaňským se zvrtla. Asi potřebuji víc tréninku.“
Tentokrát šlo naštěstí jen o neškodný trapas, fanouškům se ale okamžitě vybavil incident z roku 2009. Tehdy se Vonnová na mistrovství světa ve Val d’Isère radovala z vítězství, jenže poškozená láhev jí při oslavě nepříjemně poranila palec a Američanka si přeřízla šlachu. Následovala operace a také nucená pauza, kvůli které musela vynechat další závod šampionátu.
Ani tehdy ji ovšem neopustil typický humor: „V nejbližší době raději nebudu otevírat lahve šampaňského, pravděpodobně už do konce života.“