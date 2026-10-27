Modré kimono zdobili bílí japonští jeřábi s roztaženými křídly, volné rukávy a spodní lem pak doplňovaly bílé volány. Pod výrazným svrchníkem měla bývalá světová jednička modrý tenisový komplet značky Nike, který sladila s kšiltem ve stejném odstínu.
Za nejnovějším nástupovým modelem stojí japonská návrhářka Hana Yagi, s níž Ósakaová spolupracovala už letos ve Wimbledonu. Čerpala inspiraci z japonské kultury, a to nejen střihem. Jeřábi jsou tamními symboly míru.
Ósakaová na sebe svým osobitým stylem poutá pozornost dlouhodobě. Prostřednictvím oblečení ráda vypráví příběhy a fanouškům přibližuje svůj kreativní svět. Její extravagantní nástupové modely, pod nimiž ukrývá tenisové komplety, pravidelně budí rozruch.
Letos na Australian Open zaujala širokým kloboukem a slunečníkem, na Roland Garros oblékla dlouhé černé šaty s korzetem. Na Wimbledonu se představila v bílém modelu inspirovaném japonskou kulturou, ale také filmem Kill Bill. Na US Open pak vynesla extravagantní model s bílou sukní, kterým měla vzdávat hold basketbalistovi Allenu Iversonovi.
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Ósakaová vynesla na kurt Wimbledonu módní kimono. Inspirovala se u Tarantina
Ósakaová, která se na tokijském turnaji představila poprvé po čtyřech letech, nakonec potěšila domácí publikum nejen svým oblečením, ale i výkonem. Italku Jasmine Paoliniovou porazila v prvním kole 6:3 a 7:6(4).