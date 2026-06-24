Ósakaová předvedla zdobené šaty na Wimbledon. Fanoušci je ihned vykoupili

Sportovní značka Nike představila model, v němž by současná světová patnáctka měla nastupovat během nadcházejícího turnaje. Šaty jsou podle wimbledonských pravidel bílé, stroze ale rozhodně nepůsobí. Podle popisu značky byly „vytvořeny pro Naomi Ósakaovou, aby je oblékla na travnaté přehlídkové molo“. Zároveň mají oslavovat nadčasovou japonskou uměleckou formu.
Design vychází z kirigami, tedy japonského umění založeného na přesných střizích a řezech. Přiléhavé šaty z pružné pleteniny zdobí sedm 3D květů. Nike uvádí, že jsou rozmístěny tak, aby vynikly, ale zároveň tenistce nepřekážely při hře.
Reakce na nový model na sebe nenechaly dlouho čekat. Část fanoušků šaty označuje za „krásné“ a „elegantní“. Objevují se ale i kritické komentáře. Podle některých působí květinové detaily na poměry tradičního Wimbledonu příliš „extravagantně“, případně „přeplácaně“.
Že jde každopádně o výjimečný model ale ukazuje fakt, že šaty vyvolaly nákupní šílenství. Značka Nike je nabídla do prodeje jako součást Wimbledonské kolekce a extrémně rychle se vyprodaly. Zájem šokoval i samotnou tenistku. „Lidi! Vykoupili jste moje šaty, aniž bych si je stihla vůbec obléct na kurtu,“ napsala na síti Threads.
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Je tohle ještě tenis? Ósakaová přišla na kurt v obří róbě. Fanoušky naštvala
Fanoušci nyní čekají, jakým způsobem Ósakaová v Londýně šaty vynese. Japonská tenistka ráda poutá pozornost nástupovými outfity, které ladí s jejím herním úborem. Na Australian Open v lednu zaujala slunečníkem, závojem a širokým kloboukem, na Roland Garros v květnu zase černým krajkovým korzetem a dlouhou sukní.
„Teď čekám, že přijde ve svatebním,“ napsal v reakci na bílé wimbledonské šaty jeden z fanoušků na sociálních sítích. „Čekám něco opravdu úderného, třeba róbu ve stylu Alžběty I.,“ přidal se další.
Naomi Ósakaová má v této sezoně bilanci 12 výher a 6 porážek a zatím nezískala žádný titul. Na kontě má čtyři grandslamové triumfy, ve Wimbledonu se však nejdál dostala do třetího kola. Londýnský grandslam se koná od 29. června do 12. července.