Ósakaová na sebe svým stylem poutá pozornost dlouhodobě a její nástupové modely, pod kterými ukrývá herní outfity, pravidelně vyvolávají debaty. Letos na Australian Open zaujala širokým kloboukem a slunečníkem, na Roland Garros vynesla dlouhé černé korzetové šaty. Před Wimbledonem se tak čekalo, jak se osmadvacetiletá tenistka vyrovná s přísným pravidlem bílé barvy. Mnozí tipovali svatební inspiraci, Ósakaová však zvolila vlastní cestu.
Na kurt dorazila v dlouhé bílé róbě s volány, zdobené výšivkami jeřábů a třešňových květů. Model vznikl ve spolupráci s tokijskou návrhářkou Hanou Jagiovou a doplnila ho tradiční vlasová ozdoba kanzaši.
Ósakaová vysvětlila, že ji wimbledonský důraz na tradici přiměl vrátit se k vlastnímu kulturnímu dědictví. „Když přemýšlím o nejikoničtější japonské siluetě, pro mě je to kimono. Nemusíte vidět jeho barvu, abyste poznali, že jde o kimono,“ řekla.
Zároveň přiznala i nečekanou filmovou inspiraci. „Vzpomněla jsem si, jak jsem se zamilovala do postavy Lucy Liu ve filmu Kill Bill. Má na sobě celé bílé kimono a pamatuji si, že mi to tehdy připadalo hrozně cool a úžasné,“ uvedla.
Její nástupový model znovu vyvolal rozdílné reakce. Část fanoušků oceňuje originalitu a odvahu, jiní podobné kreace považují za zbytečný a nevhodný cirkus, který odvádí pozornost od tenisu.
Sama tenistka ale již dříve sdělila, že módu dlouhodobě vnímá jako prostředek sebevyjádření. Zároveň tím podle navazuje i na Serenu Williamsovou, která v minulosti rovněž proslula výraznými nástupovými outfity.
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Na výkonu Ósakaové se pozornost kolem modelu nepodepsala. Světová čtrnáctka porazila v prvním kole Francouzku Elsu Jacquemotovou 6:1 a 7:5. Ve středu ji čeká Ruska Anastasija Gasanovová.