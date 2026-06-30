Ósakaová vynesla na kurt Wimbledonu módní kimono. Inspirovala se u Tarantina

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  13:21
Japonská tenistka Naomi Ósakaová znovu ukázala, že její nástupy na kurt jsou samostatnou módní disciplínou. Úvodní zápas ve Wimbledonu ozvláštnila bílou róbou inspirovanou tradičním japonským oděvem i filmem Kill Bill. Zatímco na kurtu sklidila aplaus, na sociálních sítích opět rozdělila fanoušky.

Ósakaová na sebe svým stylem poutá pozornost dlouhodobě a její nástupové modely, pod kterými ukrývá herní outfity, pravidelně vyvolávají debaty. Letos na Australian Open zaujala širokým kloboukem a slunečníkem, na Roland Garros vynesla dlouhé černé korzetové šaty. Před Wimbledonem se tak čekalo, jak se osmadvacetiletá tenistka vyrovná s přísným pravidlem bílé barvy. Mnozí tipovali svatební inspiraci, Ósakaová však zvolila vlastní cestu.

Naomi Ósakaová během úvodního zápasu Wimbledonu 2026
Naomi Ósakaová během úvodního zápasu Wimbledonu 2026
Naomi Ósakaová během úvodního zápasu Wimbledonu 2026
Naomi Ósakaová během úvodního zápasu Wimbledonu 2026
32 fotografií

Na kurt dorazila v dlouhé bílé róbě s volány, zdobené výšivkami jeřábů a třešňových květů. Model vznikl ve spolupráci s tokijskou návrhářkou Hanou Jagiovou a doplnila ho tradiční vlasová ozdoba kanzaši.

Ósakaová vysvětlila, že ji wimbledonský důraz na tradici přiměl vrátit se k vlastnímu kulturnímu dědictví. „Když přemýšlím o nejikoničtější japonské siluetě, pro mě je to kimono. Nemusíte vidět jeho barvu, abyste poznali, že jde o kimono,“ řekla.

Zároveň přiznala i nečekanou filmovou inspiraci. „Vzpomněla jsem si, jak jsem se zamilovala do postavy Lucy Liu ve filmu Kill Bill. Má na sobě celé bílé kimono a pamatuji si, že mi to tehdy připadalo hrozně cool a úžasné,“ uvedla.

Její nástupový model znovu vyvolal rozdílné reakce. Část fanoušků oceňuje originalitu a odvahu, jiní podobné kreace považují za zbytečný a nevhodný cirkus, který odvádí pozornost od tenisu.

Sama tenistka ale již dříve sdělila, že módu dlouhodobě vnímá jako prostředek sebevyjádření. Zároveň tím podle navazuje i na Serenu Williamsovou, která v minulosti rovněž proslula výraznými nástupovými outfity.

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Na výkonu Ósakaové se pozornost kolem modelu nepodepsala. Světová čtrnáctka porazila v prvním kole Francouzku Elsu Jacquemotovou 6:1 a 7:5. Ve středu ji čeká Ruska Anastasija Gasanovová.

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