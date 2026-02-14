Organizátoři šetřili, sportovci ne. Kondomy na olympiádě v Miláně došly za tři dny

David Chuchma
  8:00
Olympijská tradice dostala v Miláně nečekanou trhlinu. Ve vesnici pro zimní hry došly sportovcům kondomy už po třech dnech. Organizátoři před zahájením her výrazně omezili jejich množství – z obvyklých stovek tisíc kusů jich letos rozdali jen 10 tisíc.
K olympiádě patří i bezpečný sex.

K olympiádě patří i bezpečný sex. | foto: Profimedia.cz

Nová olympijská vesnice v Miláně zatím představuje pozitivní příklad toho, jak...
Nová vesnice pro sportovce v Miláně je příkladem toho, jak hostitelská města...
Olympijská vesnice v Cortině pro ZOH 2026.
Olympijská vesnice je schopna ubytovat během zimních olympijských her přibližně...
Rozdávání kondomů patří k zavedeným zvyklostem olympijských her.

Pořadatelé tím dlouhodobě podporují bezpečný sex a prevenci mezi sportovci z celého světa. V Miláně šly balíčky do oběhu s heslem „Zdraví především: prevence a zdravý rozum“, na obalech se navíc objevilo logo regionu Lombardie.

Jenže zásoby zmizely téměř okamžitě. „Všechno bylo pryč za tři dny. Slíbili nám, že dorazí další, ale kdo ví kdy,“ citoval italský deník La Stampa anonymního sportovce.

Pro srovnání: na letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024 rozdali organizátoři zhruba 300 tisíc kondomů, což vycházelo přibližně na dva kusy na sportovce a den. V Miláně tak letošní omezení vyvolalo mezi účastníky překvapení i pobavení.

Hovor jsem prostě vytípl. Německý sáňkař po zlatě odmítl telefonovat s kancléřem

Dočasný rezidenční komplex pro sportovce z celého světa nabízí zhruba 1 400 lůžek v modulárních jednotkách propojených cestami vedoucími do společných prostor.

Soukromí tu ale není zrovna nazbyt. Jedním z mála míst, kde mohou sportovci alespoň na chvíli vypnout, je relaxační místnost s tlumeným světlem a uklidňující hudbou, určená především k meditaci. I ta je však podle svědků často plná.

Ragbyový rituál v Livignu. Novozélanďané slavili olympijské medaile hakou

Některé výpravy už zvolily jinou cestu. Například kanadský tým se rozhodl olympijskou vesnici opustit a přesunul se do pětihvězdičkového hotelu, kde má podle všeho klidu – i komfortu přece jen víc.

Výsledky

14. února 2026  8:05

Ruské hry v olympijské Itálii: pomlouvání Ukrajinců, vlajky, stesky, Operace přetížení

Americká hokejistka Hayley Scamurraová slaví gól proti Česku - a za zády má...

Od našeho zpravodaje v Itálii Ukrajinská biatlonistka Oleksandra Merkušinová u tratí v Anterselvě vyjadřuje podporu skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi a vypráví, jak si neumí představit, že nastupuje proti ruským sportovcům....

