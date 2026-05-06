Byl to prý její velký cíl: zvládnout slavné schody prestižní módní akce bez berlí. A Vonnová to zvládla.
Na akci dorazila v róbě návrháře Thoma Brownea ušité na míru, inspirované mramorovými antickými sochami a zdobené korálky. Bez berlí či hůlky pózovala fotografům a poté se vydala po schodech vzhůru. Přestože se neopírala o žádnou pomůcku, při náročném výstupu jí asistovali kurátor muzea Andrew Bolton a sám Thom Browne. I to naznačilo, že návrat k běžné chůzi bude ještě chvíli trvat.
Vonnová to navíc sama ukázala ve videu, které sdílela na sociálních sítích. Nabídla v něm pohled do zákulisí příprav na módní událost roku, včetně nácviku chůze na hotelové chodbě. Nejprve se na záběrech pohybuje s pomocí hůlky, daru od Thoma Brownea, poté ji odloží a udělá několik opatrných kroků bez opory.
Další záběry z Met Gala zachycují Vonnovou těsně před Metropolitním muzeem s hůlkou, načež ji pro dobu na červeném koberci odložila. Avšak na snímcích z afterparty Met Gala ji opět měla.
Už o víkendu před Met Gala uvedla, že se těší, až se poprvé od nehody pokusí jít bez berlí, a když se to povede, bude to brát jako obrovskou výhru. Po akci pak neskrývala nadšení. „Po třech měsících v kolečkovém křesle až na Met Gala. Pomalu se vracím zpět. Děkuji Thomu Brownovi, že jsem se díky němu cítila jako princezna. Byla to magická noc,“ napsala na Instagramu.
|
Sportovní hvězdy zazářily na Met Gala. Kdo dorazil oblečený jen v bublinkách?
Trojnásobná olympijská medailistka si nohu poranila v únoru, když upadla během finále sjezdu na olympijských hrách. Následně podstoupila pět náročných operací. Na podzim ji čeká ještě šestý zákrok, který by měl být poslední.