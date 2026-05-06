Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Opravdu šla bez opory? Vonnová ukázala zákulisí triumfálního vstupu na Met Gala

Autor:
  18:38
Lyžařka Lindsey Vonnová se po těžké zlomenině nohy znovu postavila na nohy. A to rovnou na červený koberec. Na pondělním Met Gala v New Yorku se poprvé od únorového pádu při olympijském sjezdu objevila bez berlí. Záběry ze zákulisí ale ukazují, že její léčba zdaleka není u konce. Mimo světla kamer a fotoaparátů totiž stále chodí s oporou.

Byl to prý její velký cíl: zvládnout slavné schody prestižní módní akce bez berlí. A Vonnová to zvládla.

Kurátor muzea Andrew Bolton a návrhář Thom Browne pomohli na Met Gala Lindsey Vonnové při chůzi do schodů.
Lindsey Vonnová na Met Gala
Lindsey Vonnová na Met Gala
Lindsey Vonnová na afterparty Met Gala
6 fotografií

Na akci dorazila v róbě návrháře Thoma Brownea ušité na míru, inspirované mramorovými antickými sochami a zdobené korálky. Bez berlí či hůlky pózovala fotografům a poté se vydala po schodech vzhůru. Přestože se neopírala o žádnou pomůcku, při náročném výstupu jí asistovali kurátor muzea Andrew Bolton a sám Thom Browne. I to naznačilo, že návrat k běžné chůzi bude ještě chvíli trvat.

Vonnová to navíc sama ukázala ve videu, které sdílela na sociálních sítích. Nabídla v něm pohled do zákulisí příprav na módní událost roku, včetně nácviku chůze na hotelové chodbě. Nejprve se na záběrech pohybuje s pomocí hůlky, daru od Thoma Brownea, poté ji odloží a udělá několik opatrných kroků bez opory.

lindseyvonn

From a wheelchair 3 months ago to the Met gala. Slowly I have made my way back. Thank you @thombrowne for making me feel like a princess. It was truly a magical night.

Thom and Andrew I love you ❤️ congratulations to you both on a spectacular night and exhibit!

And thank you to the most amazing team and friends. You’re the best and I couldn’t do it without you!

5. května 2026 v 17:27, příspěvek archivován: 6. května 2026 v 12:37
oblíbit odpovědět uložit

Další záběry z Met Gala zachycují Vonnovou těsně před Metropolitním muzeem s hůlkou, načež ji pro dobu na červeném koberci odložila. Avšak na snímcích z afterparty Met Gala ji opět měla.

Už o víkendu před Met Gala uvedla, že se těší, až se poprvé od nehody pokusí jít bez berlí, a když se to povede, bude to brát jako obrovskou výhru. Po akci pak neskrývala nadšení. „Po třech měsících v kolečkovém křesle až na Met Gala. Pomalu se vracím zpět. Děkuji Thomu Brownovi, že jsem se díky němu cítila jako princezna. Byla to magická noc,“ napsala na Instagramu.

Sportovní hvězdy zazářily na Met Gala. Kdo dorazil oblečený jen v bublinkách?

Trojnásobná olympijská medailistka si nohu poranila v únoru, když upadla během finále sjezdu na olympijských hrách. Následně podstoupila pět náročných operací. Na podzim ji čeká ještě šestý zákrok, který by měl být poslední.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Artis Brno vs. PříbramFotbal - 27. kolo - 6. 5. 2026:Artis Brno vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 8.50
  • 3.40
  • 1.46
Vlašim vs. ŽižkovFotbal - 27. kolo - 6. 5. 2026:Vlašim vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.90
  • 1.90
  • 5.00
Ústí n. L. vs. OpavaFotbal - 27. kolo - 6. 5. 2026:Ústí n. L. vs. Opava //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.28
  • 4.20
  • 13.00
Táborsko vs. ChrudimFotbal - 27. kolo - 6. 5. 2026:Táborsko vs. Chrudim //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.23
  • 4.80
  • 18.00
Šaľa vs. MichalovceHázená - 1. kolo - 6. 5. 2026:Šaľa vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
0:0
  • -
  • -
  • -
Bayern vs. PSGFotbal - - 6. 5. 2026:Bayern vs. PSG //www.idnes.cz/sport
6. 5. 21:00
  • 1.63
  • 5.29
  • 4.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

Simone Bilesová

Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na...

Opravdu šla bez opory? Vonnová ukázala zákulisí triumfálního vstupu na Met Gala

Lindsey Vonnová na Met Gala

Lyžařka Lindsey Vonnová se po těžké zlomenině nohy znovu postavila na nohy. A to rovnou na červený koberec. Na pondělním Met Gala v New Yorku se poprvé od únorového pádu při olympijském sjezdu...

6. května 2026  18:38

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

6. května 2026  18:27

Mistryně s berlí. Zraněná Reisingerová slavila v Maďarsku titul i trojici ocenění

Hráčky maďarské Pésci slaví titul, vlevo o berli Julia Reisingerová.

Basketbalistka Julia Reisingerová získala s Pécsí titul v maďarské lize a byla vyhlášena nejlepší hráčkou soutěže. K tomu opora české reprezentace přidala i ocenění pro nejlépe bránící hráčku a...

6. května 2026  18:24

Patnáct let v Ostravě. Pro mě obrovská srdcovka, řekl Pommer, jenž míří ke Lvicím

Trenér Zdeněk Pommer po 15 letech odchází od volejbalistek TJ Ostrava. Nově...

Patnáct let! To je pořádně dlouhá doba u jednoho družstva. Zdeněk Pommer ji prožil s volejbalistkami TJ Ostrava, přičemž je dovedl k historickým prvním medailím v extralize, k úspěchům v Českém...

6. května 2026  18:18

Kopřiva se v Římě uvedl dominantně, ve druhém kole jsou Siniaková i Valentová

Kateřina Siniaková hraje od základní čáry na turnaji v Římě.

Tenisté Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková a Tereza Valentová postoupili na antukovém turnaji v Římě do 2. kola. Kopřiva porazil Fábiána Marozsána z Maďarska 6:3, 6:3, Siniaková vyřadila semifinalistku...

6. května 2026  13:04,  aktualizováno  17:36

Opustit tým nebylo snadné, ale správné. Kapitán Tampy přiznal psychické problémy

Švédský obránce Victor Hedman.

Proč je tak dlouho mimo sestavu? Takovou otázku si pokládali hokejoví fanoušci a experti, kteří na střídačce Tampy postrádali kapitána Victora Hedmana. Švédský obránce se v úterý na sociálních sítích...

6. května 2026  17:17

Nikdy jsem tu nic podobného nezažil, díky. Arteta o postupu do finále Ligy mistrů

Trenér Arsenalu Mikel Arteta slaví gól v semifinále Ligy mistrů.

Držel se za ruku s Declanem Ricem i s Nonim Maduekem a společně se rozběhli vstříc nadšeným fanouškům na tribunách. „Nemůžu být šťastnější,“ jásal Mikel Arteta. Trenér fotbalistů Arsenalu právě...

6. května 2026  16:14

Nejhlasitější blahopřání? Italská tenistka rozezpívala pro Sabalenkovou celý kurt

Aryna Sabalenková se raduje z vítězství v Miami.

Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková v pondělí oslavila 28. narozeniny. Běloruské hvězdě gratulovaly zástupy fanoušků i kolegů z okruhu. Nejhlasitější přání ale nejspíš přišlo od Jasmine...

6. května 2026  16:02

Autodrom Most mění vlastníka. Okruh koupil otec českého závodníka ve formulích

Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most, fotopoint.

Společnost RIQ Investments oznámila oficiálně akvizici 100% podílu ve společnosti Autodrom Most. Novým majitelem slavného okruhu a polygonu bezpečné jízdy je Roman Staněk, otec českého závodníka,...

6. května 2026  15:34

Kalamita omluvenek, Slováci před MS počítají ztráty. Čekali jsme to, řekl kouč

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů na olympijském...

Řeší podobné nominační strasti jako Radim Rulík. Skládání soupisky provází zádrhely, omluvenky se hromadí. „Nedá se nic dělat,“ pronesl smířeně kouč slovenských hokejistů Vladimír Országh. Na světový...

6. května 2026  15:23

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na Giru se představí tři Češi. Hirt pojede už podeváté, bratry Kopecké čeká debut

Český cyklista Jan Hirt v cíli osmé etapy Gira.

Cyklista Jan Hirt se představí podeváté na Giru d'Italia. Český vrchař je v nominaci týmu NSN. Šestadvacetiletého Tomáše Kopeckého čeká premiérová Grand Tour v kariéře, stejně tak jeho o tři roky...

4. května 2026  20:25,  aktualizováno  6. 5. 14:56

Že Nečas v play off vadne? Kritika už není na místě, řekl kouč. A Čech oslnil parádou

Martin Nečas a Devon Toews slaví branku.

Jakmile dojde na klíčovou fázi sezony NHL, Martina Nečase v zámoří vnímají jinak. Ve srovnání s výkony v základní části hůře. Platilo to i zkraje letošního play off. Až do tohoto týdne. V očekávané...

6. května 2026  14:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.