O radostnou novinku se útočník třineckých Ocelářů, za které bojuje společně s bratrem Michalem, podělil na instagramu. „A najednou jsme tři. My dva a Vincent,“ napsali šťastní rodiče ke společnému příspěvku.
Pod příspěvkem gratulovali někdejší Kovařčíkův klubový parťák Tomáš Kundrátek, hokejisté Matej Kašlík, Tomáš Cibulka či Petra Daňo, manželka slovenského reprezentanta Marka Daňa, k blahopřání se připojil také oficiální účet třineckých Ocelářů.
Že se jejich rodina brzy rozroste, oznámili manželé Kovařčíkovi už na začátku léta. Tehdy se pochlubili sérií společných fotografií, na kterých Soňa ukázala rostoucí těhotenské bříško. „Na cestě k odemknutí naší verze Dospělé verze Pro: Rodiče,“ zavtipkovali.