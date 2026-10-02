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Radost v rodině extraligových šampionů. Ondřej Kovařčík se stal poprvé otcem

Autor:
  12:27
Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu. | foto: ČTK

Ondřej Kovařčík s manželkou Soňou přivítali syna Vincenta.
Ondřej Kovařčík s manželkou Soňou přivítali syna Vincenta.
Ondřej Kovařčík s manželkou Soňou oznámili, že čekají dítě.
Ondřej Kovařčík s manželkou Soňou oznámili, že čekají dítě.
9 fotografií
Hokejista Ondřej Kovařčík prožívá jedno z nejšťastnějších období svého života. Několikanásobný vítěz české extraligy se stal poprvé otcem. S manželkou Soňou přivítali na světě syna Vincenta.

O radostnou novinku se útočník třineckých Ocelářů, za které bojuje společně s bratrem Michalem, podělil na instagramu. „A najednou jsme tři. My dva a Vincent,“ napsali šťastní rodiče ke společnému příspěvku.

sonchikov

A najednou jsme tři. My dva a Vincent

1. října 2026 v 19:55, příspěvek archivován: 2. října 2026 v 11:56
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Pod příspěvkem gratulovali někdejší Kovařčíkův klubový parťák Tomáš Kundrátek, hokejisté Matej Kašlík, Tomáš Cibulka či Petra Daňo, manželka slovenského reprezentanta Marka Daňa, k blahopřání se připojil také oficiální účet třineckých Ocelářů.

Že se jejich rodina brzy rozroste, oznámili manželé Kovařčíkovi už na začátku léta. Tehdy se pochlubili sérií společných fotografií, na kterých Soňa ukázala rostoucí těhotenské bříško. „Na cestě k odemknutí naší verze Dospělé verze Pro: Rodiče,“ zavtipkovali.

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