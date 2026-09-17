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Olympionička Štochlová se vdala. Na svatbě ji překvapil známý muzikant

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  11:49
Svatba Marie-Sáry Štochlové a Václava Berčíka, 12. září 2026

Svatba Marie-Sáry Štochlové a Václava Berčíka, 12. září 2026 | foto: Instagram/@hvezdazarici

Svatba Marie-Sáry Štochlové a Václava Berčíka, 12. září 2026
Svatba Marie-Sáry Štochlové a Václava Berčíka, 12. září 2026
Svatba Marie-Sáry Štochlové a Václava Berčíka, 12. září 2026
Svatba Marie-Sáry Štochlové a Václava Berčíka, 12. září 2026
70 fotografií
Na české scéně plážového volejbalu je nový manželský pár. Reprezentantka Marie-Sára Štochlová se o víkendu provdala za svého partnera Václava Berčíka.

Svatba se konala v zahradách Hotelu Mlýn Karlštejn. Novomanželé následně na instagramu zveřejnili několik sérií snímků z obřadu. „Mr. & Mrs. Berčík,“ napsali k prvním fotografiím, připojili datum 12. září i latinský citát „Nos duo turba sumus“, tedy „My dva jsme dav“.

U dalších fotografií prozradili ze svého velkého dne více. Svatbu provázela muzika české kapely Vypsaná fixa.

„Vypsaná fixa nás kdysi tak trochu dala dohromady. A o pár let později stojíme na vlastní svatbě, kde nám jedni sourozenci přezpívají fixu s textem o nás, druzí zarepují naši love story. A pak se na obrazovce objeví Márdi (frontman Vypsané fixy Michal Mareda, pozn. red.), popřeje nám ke svatbě a zahraje Antidepresivní rybičku. Full circle moment jak blázen,“ popsali novomanželé.

Na sociálních sítích se dočkali řady gratulací, mimo jiné i od dalších známých beachvolejbalistů. Štěstí jim popřála například Magdaléna Černá, sestra olympijského vítěze Josefa Dostála, Lotyška Tina Graudinaová nebo Brazilka Rebecca Silva.

Marie-Sára Štochlová, která si po svatbě na sociálních sítích přepsala jméno na Marie-Sára Berčík patří k výrazným osobnostem české beachvolejbalové reprezentace.

V roce 2024 startovala po boku Barbory Hermannové na olympijských hrách v Paříži. Berčík se pohybuje mezi domácí špičkou. Pár se zasnoubil loni v zimě během dovolené v Alpách.

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