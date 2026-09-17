Svatba se konala v zahradách Hotelu Mlýn Karlštejn. Novomanželé následně na instagramu zveřejnili několik sérií snímků z obřadu. „Mr. & Mrs. Berčík,“ napsali k prvním fotografiím, připojili datum 12. září i latinský citát „Nos duo turba sumus“, tedy „My dva jsme dav“.
U dalších fotografií prozradili ze svého velkého dne více. Svatbu provázela muzika české kapely Vypsaná fixa.
„Vypsaná fixa nás kdysi tak trochu dala dohromady. A o pár let později stojíme na vlastní svatbě, kde nám jedni sourozenci přezpívají fixu s textem o nás, druzí zarepují naši love story. A pak se na obrazovce objeví Márdi (frontman Vypsané fixy Michal Mareda, pozn. red.), popřeje nám ke svatbě a zahraje Antidepresivní rybičku. Full circle moment jak blázen,“ popsali novomanželé.
Na sociálních sítích se dočkali řady gratulací, mimo jiné i od dalších známých beachvolejbalistů. Štěstí jim popřála například Magdaléna Černá, sestra olympijského vítěze Josefa Dostála, Lotyška Tina Graudinaová nebo Brazilka Rebecca Silva.
Marie-Sára Štochlová, která si po svatbě na sociálních sítích přepsala jméno na Marie-Sára Berčík patří k výrazným osobnostem české beachvolejbalové reprezentace.
V roce 2024 startovala po boku Barbory Hermannové na olympijských hrách v Paříži. Berčík se pohybuje mezi domácí špičkou. Pár se zasnoubil loni v zimě během dovolené v Alpách.