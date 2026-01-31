Zlato? To nikoho nezajímá. Olympijská šampionka v přípravě spoléhá na OnlyFans

David Chuchma
  13:00
Německá bobistka Lisa Buckwitzová zvolila před blížícími se zimními olympijskými hrami v Itálii cestu, která v elitním sportu stále vyvolává rozpaky. Financování náročné přípravy si pomáhá zajistit prostřednictvím platformy OnlyFans.

„Určitě se nebudu svlékat,“ zdůrazňuje jednatřicetiletá olympionička v rozhovoru pro deník Bild. Na svém profilu sdílí především zákulisí sportovního života – tréninky, závody nebo snímky v závodní kombinéze, sportovní podprsence či plavkách. Součástí je i přímá komunikace s fanoušky, kteří za přístup k obsahu platí měsíční poplatek cca 500 korun.

Mistryně světa z roku 2024 otevřeně přiznává, že bez tohoto příjmu by byla odkázaná na výrazně skromnější podmínky. „Díky tomu můžu zaplatit celý svůj tým,“ vysvětluje. Spolupráci s platformou označuje za zásadní krok, který jí umožňuje plnohodnotně se připravovat na olympijskou sezonu.

Podle jejích propočtů vyjde jediný ročník bobové sezony – včetně soustředění, cestování, techniky i odměn pro spolupracovníky – přibližně na 50 tisíc eur. „Beru to jako sponzora, podobně jako Bundeswehr. Díky tomu se můžu věnovat sportu. Nic víc v tom není,“ říká.

Rodačka z Berlína zároveň upozorňuje na dlouhodobý problém financování vrcholových sportovců. Státní příspěvky, granty či regionální partneři často nestačí, a tak atleti hledají alternativní cesty – od crowdfundingových sbírek přes sociální sítě až po netradiční marketingové spolupráce.

„Je trochu smutné, že se nemohu soustředit jen na výkon,“ přiznává olympijská vítězka z Pchjongčchangu, kde získala zlato jako brzdařka. Ani nejcennější medaile jí totiž nezaručila finanční klid.

V dokumentu veřejnoprávní televize ZDF s názvem OnlyBob to shrnuje bez obalu: „Jasně, jsem olympijská vítězka. Ale samotná zlatá medaile nikoho dlouhodobě nezajímá. To je odvrácená strana úspěchu.“

