Rychlobruslařská partnerka Jakea Paula na olympiádu dorazila stylově tryskáčem

David Chuchma
  11:33
Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová dorazila na zimní olympijské hry do Milána netradičně. Do místa dějiště přiletěla soukromým letadlem, jehož výzdoba byla laděná do olympijských barev a motivů her v Miláně a Cortině.
Sedmadvacetiletá Leerdamová patří k největším hvězdám světového rychlobruslení a zároveň je snoubenkou boxera a mediální osobnosti Jakea Paula.

Právě díky spojení vrcholového sportu a výrazného mediálního zájmu patří k nejsledovanějším účastnicím letošních her.

Move with purpose, glow with ease ✨

24. února 2025 v 20:17
Cestu do Itálie sdílela na sociálních sítích. Na snímcích je v nizozemských oranžových barvách, na palubě nechybělo slavnostní občerstvení ani personalizované detaily s olympijskou tematikou. Luxusní přesun ale podle jejích slov nemění nic na hlavním cíli – sportovním výkonu pod pěti kruhy.

Ještě v prosinci přitom měla její účast na olympiádě namále. V kvalifikaci na trati 1 000 metrů (z této tratě má stříbro z minulých her v Pekingu) tvrdě upadla a o nominaci musela bojovat do poslední chvíle.

Nakonec nizozemské trenéry přesvědčila výkony na pětistovce a obsadila poslední volné místo v týmu.

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

„Po pádu na tisícovce jsem se dokázala znovu soustředit a vrátit silnější. V Miláně pojedu 500 i 1 000 metrů,“ uvedla Leerdamová. Ve své sbírce má kromě olympijského stříbra také tituly mistryně světa i Evropy.

