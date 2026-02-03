Sedmadvacetiletá Leerdamová patří k největším hvězdám světového rychlobruslení a zároveň je snoubenkou boxera a mediální osobnosti Jakea Paula.
Právě díky spojení vrcholového sportu a výrazného mediálního zájmu patří k nejsledovanějším účastnicím letošních her.
Cestu do Itálie sdílela na sociálních sítích. Na snímcích je v nizozemských oranžových barvách, na palubě nechybělo slavnostní občerstvení ani personalizované detaily s olympijskou tematikou. Luxusní přesun ale podle jejích slov nemění nic na hlavním cíli – sportovním výkonu pod pěti kruhy.
Ještě v prosinci přitom měla její účast na olympiádě namále. V kvalifikaci na trati 1 000 metrů (z této tratě má stříbro z minulých her v Pekingu) tvrdě upadla a o nominaci musela bojovat do poslední chvíle.
Nakonec nizozemské trenéry přesvědčila výkony na pětistovce a obsadila poslední volné místo v týmu.
„Po pádu na tisícovce jsem se dokázala znovu soustředit a vrátit silnější. V Miláně pojedu 500 i 1 000 metrů,“ uvedla Leerdamová. Ve své sbírce má kromě olympijského stříbra také tituly mistryně světa i Evropy.