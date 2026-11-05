Radostnou novinkou se Frazier pochlubil ve středu 4. listopadu na Instagramu, kde zveřejnil trojici fotografií ze zásnub. „Odemčena nová životní kapitola,“ napsal ke snímkům.
Na prvním z nich pózuje se svou nastávající, která v květovaných šatech vystavuje na odiv zásnubní prsten. Další fotografie zachycuje samotnou žádost o ruku. Poslední je společné selfie, které nabízí i detail zlatého prstenu s velkým diamantem.
Zásnuby přicházejí zhruba rok a půl poté, co dvojice poprvé veřejně přiznala svůj vztah. V květnu 2025 zveřejnili zamilované fotografie z kalifornské pláže Laguna Beach, kde si užívali společné chvíle při západu slunce.
Oba mají za sebou úspěšnou sportovní kariéru. Frazier patřil mezi světovou špičku ve sportovních dvojicích a na zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022 vybojoval zlato v soutěži družstev. O rok později ukončil sportovní kariéru a zamířil do zcela jiného oboru. Podle svého profilu na LinkedIn se začal věnovat financím.
|
Hokejista Martin Nečas se bude ženit. Partnerku požádal o ruku na Havaji
Také Bellová už odešla do sportovního důchodu. Bývalá americká reprezentantka, která na olympiádě v Pekingu obsadila desáté místo v soutěži žen, ukončila závodní kariéru v říjnu 2022.