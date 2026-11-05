Olympijský vítěz z Pekingu se bude ženit. Partnerku požádal o ruku na Bahamách

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  10:28
Krasobruslaři Brandon Frazier a Mariah Bellová se zasnoubili.

Krasobruslaři Brandon Frazier a Mariah Bellová se zasnoubili. | foto: Instagram/@brandon_f1992

Krasobruslaři Brandon Frazier a Mariah Bellová se zasnoubili.
Krasobruslaři Brandon Frazier a Mariah Bellová se zasnoubili.
Krasobruslaři Brandon Frazier a Mariah Bellová se zasnoubili.
Američanka Mariah Bellová soutěží na ZOH 2022 v Pekingu. (17. února 2022)
10 fotografií
Američtí krasobruslaři Brandon Frazier a Mariah Bellová se zasnoubili. Olympijský vítěz požádal svou partnerku o ruku během romantické dovolené na Bahamách.

Radostnou novinkou se Frazier pochlubil ve středu 4. listopadu na Instagramu, kde zveřejnil trojici fotografií ze zásnub. „Odemčena nová životní kapitola,“ napsal ke snímkům.

Na prvním z nich pózuje se svou nastávající, která v květovaných šatech vystavuje na odiv zásnubní prsten. Další fotografie zachycuje samotnou žádost o ruku. Poslední je společné selfie, které nabízí i detail zlatého prstenu s velkým diamantem.

Zásnuby přicházejí zhruba rok a půl poté, co dvojice poprvé veřejně přiznala svůj vztah. V květnu 2025 zveřejnili zamilované fotografie z kalifornské pláže Laguna Beach, kde si užívali společné chvíle při západu slunce.

Oba mají za sebou úspěšnou sportovní kariéru. Frazier patřil mezi světovou špičku ve sportovních dvojicích a na zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022 vybojoval zlato v soutěži družstev. O rok později ukončil sportovní kariéru a zamířil do zcela jiného oboru. Podle svého profilu na LinkedIn se začal věnovat financím.

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Také Bellová už odešla do sportovního důchodu. Bývalá americká reprezentantka, která na olympiádě v Pekingu obsadila desáté místo v soutěži žen, ukončila závodní kariéru v říjnu 2022.

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