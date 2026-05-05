Manželka musí stát v pozadí. Olympijský vítěz čelí obviněním ze sexismu

  15:24
Snowboardista Benjamin Karl se letos zapsal do historie. Na olympijských hrách získal ve svých čtyřiceti letech zlato v paralelním obřím slalomu a stal se nejstarším individuálním vítězem v historii zimních olympiád. Krátce po sezoně pak oficiálně ukončil kariéru, z očí veřejnosti ale kvůli svým kontroverzním výrokům nezmizel.
Rakušan Benjamin Karl slaví zisk zlaté medaile ve finále paralelního obřího slalomu mužů na zimních olympijských hrách 2026 v Livignu | foto: ČTK

Rakouský závodník se stal terčem kritiky kvůli tomu, co řekl o svém manželství v podcastu „Mindgames“.

Karl v něm popsal situaci, kdy jeho manželka Nina po ukončení sportovní kariéry vyjádřila přání vyrazit na dámskou jízdu, užít si život a mít více času pro sebe. „Měla pocit, že mě dvacet let podporovala, a teď je řada na ní,“ líčil.

„Řekl jsem, že to není možné. Finančně zodpovídám za naši rodinu, a pokud mám pracovní schůzky, musí mít přednost. To je to, co nás živí. Ona musí stát v pozadí,“ popsal Karl svůj postoj.

Právě tato slova mnohé posluchače pobouřila a na sociálních sítích spustila vlnu obvinění ze sexismu.

Karl navíc otevřeně mluvil i o vyhrocené situaci doma. „Řekl jsem jí, že pokud mě už nechce podporovat, přijmu to, ale nemůžu změnit, kdo jsem. Tohle je můj život,“ uvedl s tím, že ve hře byla i možnost rozchodu.

Podle jeho slov se však situace nakonec uklidnila. „Ráno jsem se probudil a bylo to, jako by byla jiný člověk. Od té doby se o tom nebavíme,“ dodal.

Jeho výroky se rychle rozšířily a setkaly se s ostrou kritikou nejen ze strany fanoušků, ale i odborníků. Někteří psychologové upozorňovali na problematické vzorce chování, které Karl svými slovy popisoval.

Podcast byl následně na jeho žádost stažen z internetu a bývalý snowboardista oznámil, že se na čas stáhne z veřejného prostoru.

O to větší překvapení vyvolala krátce poté zpráva, že objeví v hlavním vysílacím čase rakouské televize ServusTV, kde měl podle zpravodajského portálu Heute propagovat akci svého partnera Red Bull „Wings for Life World Run“.

Jeho jméno se ale těsně před vysíláním z oficiálního seznamu hostů vytratilo. Zda bylo pozvání zrušeno, nebo účast odvolal sám, zůstává nejasné.

Manželka musí stát v pozadí. Olympijský vítěz čelí obviněním ze sexismu

