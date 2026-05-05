Rakouský závodník se stal terčem kritiky kvůli tomu, co řekl o svém manželství v podcastu „Mindgames“.
Karl v něm popsal situaci, kdy jeho manželka Nina po ukončení sportovní kariéry vyjádřila přání vyrazit na dámskou jízdu, užít si život a mít více času pro sebe. „Měla pocit, že mě dvacet let podporovala, a teď je řada na ní,“ líčil.
„Řekl jsem, že to není možné. Finančně zodpovídám za naši rodinu, a pokud mám pracovní schůzky, musí mít přednost. To je to, co nás živí. Ona musí stát v pozadí,“ popsal Karl svůj postoj.
Právě tato slova mnohé posluchače pobouřila a na sociálních sítích spustila vlnu obvinění ze sexismu.
Karl navíc otevřeně mluvil i o vyhrocené situaci doma. „Řekl jsem jí, že pokud mě už nechce podporovat, přijmu to, ale nemůžu změnit, kdo jsem. Tohle je můj život,“ uvedl s tím, že ve hře byla i možnost rozchodu.
Podle jeho slov se však situace nakonec uklidnila. „Ráno jsem se probudil a bylo to, jako by byla jiný člověk. Od té doby se o tom nebavíme,“ dodal.
Jeho výroky se rychle rozšířily a setkaly se s ostrou kritikou nejen ze strany fanoušků, ale i odborníků. Někteří psychologové upozorňovali na problematické vzorce chování, které Karl svými slovy popisoval.
Podcast byl následně na jeho žádost stažen z internetu a bývalý snowboardista oznámil, že se na čas stáhne z veřejného prostoru.
O to větší překvapení vyvolala krátce poté zpráva, že objeví v hlavním vysílacím čase rakouské televize ServusTV, kde měl podle zpravodajského portálu Heute propagovat akci svého partnera Red Bull „Wings for Life World Run“.
Jeho jméno se ale těsně před vysíláním z oficiálního seznamu hostů vytratilo. Zda bylo pozvání zrušeno, nebo účast odvolal sám, zůstává nejasné.