Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

V tiskové zprávě o tom informovala agentura, která je zastupuje. Paloudová, jež se rovněž před dvěma lety zúčastnila olympijských her, bude nově používat příjmení Dostálová.
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Dostál a Paloudová se zasnoubili už před olympiádou, ale kvůli loňskému narození potomka svatbu posunuli. „Chtěli jsme to udělat tak, aby si to Anežka mohla užít a aby to zároveň sedělo se sezonou. Takže jsme se nebrali do roka, ale vlastně až za dva roky a něco,“ uvedl Dostál, který na nedávném mistrovství světa skončil i kvůli nemoci v závodě na 500 metrů čtvrtý.
Pro svatbu zvolili Vyšší Brod, odkud se často rekreační vodáci vydávají na Vltavu. „Chtěli jsme svatbu u kamarádů na mlýně. Je to tady jako z pohádky. No a hlavně je to u vody, což byl hlavní atribut, který jsme na naší svatbě chtěli mít,“ dodal novomanžel.
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