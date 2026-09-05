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Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

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  19:01
Anežka a Josef Dostálovi.

Anežka a Josef Dostálovi. | foto: Jakub Pláteník

Novomanželé Anežka a Josef Dostálovi.
Anežka Paloudová se na svatební obřad dostavila na loďce.
Anežka Paloudová a Josef Dostál
Anežka Paloudová, partnerka Josefa Dostála s jejich měsíčním synem Jonatánem....
23 fotografií
Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším Brodě.

V tiskové zprávě o tom informovala agentura, která je zastupuje. Paloudová, jež se rovněž před dvěma lety zúčastnila olympijských her, bude nově používat příjmení Dostálová.

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Dostál a Paloudová se zasnoubili už před olympiádou, ale kvůli loňskému narození potomka svatbu posunuli. „Chtěli jsme to udělat tak, aby si to Anežka mohla užít a aby to zároveň sedělo se sezonou. Takže jsme se nebrali do roka, ale vlastně až za dva roky a něco,“ uvedl Dostál, který na nedávném mistrovství světa skončil i kvůli nemoci v závodě na 500 metrů čtvrtý.

Pro svatbu zvolili Vyšší Brod, odkud se často rekreační vodáci vydávají na Vltavu. „Chtěli jsme svatbu u kamarádů na mlýně. Je to tady jako z pohádky. No a hlavně je to u vody, což byl hlavní atribut, který jsme na naší svatbě chtěli mít,“ dodal novomanžel.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Artis Brno vs. PlzeňFotbal - 7. kolo - 5. 9. 2026:Artis Brno vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 600.00
  • 600.00
  • -
Inter vs. NeapolFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Inter vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • -
  • -
  • -
Hull City vs. Aston VillaFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Hull City vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.00
  • 1.90
  • 2.80
Andrejevová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra ženy - 3. kolo - 5. 9. 2026:Andrejevová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 1:2
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Salzburg vs. LiberecHokej - 2. kolo - 5. 9. 2026:Salzburg vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.90
  • 3.90
  • 3.70
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