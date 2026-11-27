Šťastnou zprávu společně oznámili ve čtvrtek na sociálních sítích a zveřejnili první fotografie z porodnice. Na jedné z nich drží Holly svou novorozenou dceru v náručí, na další se na miminko s úsměvem dívá hrdý otec.
„Navždy budeš naše krásná holčička a Georgeova malá sestřička,“ napsala Holly k fotografiím. Zároveň poděkovala lékařům, zdravotním sestrám a porodním asistentkám za péči, díky které jsou všichni v pořádku.
Pro olympijského vítěze jde už o druhé dítě. Z předchozího vztahu s umělkyní Eirianedd Munrovou má syna George, který se nyní dočkal mladší sestry.
„Vítej na světě, slečno Daphne. Gratuluji Adamovi a Holly,“ vzkázal Ramsay a připojil několik emotikonů srdíček.
Ramsayová a Peaty se seznámili v době, kdy se olympijský plavec účastnil taneční soutěže Strictly Come Dancing 2021. Zasnoubení oznámili v září 2024 a o rok později, 27. prosince 2025, si řekli „ano“ při slavnostním obřadu v opatství Bath.
Těhotenství Holly oznámili letos v červnu. Tehdy zveřejnili společnou fotografii, na které Peaty objímá manželku a její rostoucí bříško. K příspěvku připojili zprávu, že příchodu holčičky na svět nemohou dočkat.