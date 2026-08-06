Stříbrný olympijský medailista ze Soči 2014 a finančník Andrew Rigby svůj vztah zveřejnili před dvěma lety. Nyní se rozhodli udělat další krok. Kenworthy partnerovi nejprve oznámil, že ho bere na malé dobrodružství. Společně vyrazili člunem od hotelu St. Regis k nedalekému ostrovu, odkud vystoupali až na vrchol útesů.
„Nechal jsem tam připravit piknikovou deku a džbány margarit. Po žádosti o ruku jsme se vrátili do člunu, který nás místo na pevninu odvezl k lodi, kde čekali naši přátelé,“ popsal lyžař romantický okamžik, který připravoval téměř měsíc a jenž byl pro jeho snoubence překvapením.
„Samozřejmě jsme se o tom už mnohokrát bavili, ale myslel jsem si, že jedeme jen na odpočinkovou dovolenou,“ řekl Rigby magazínu People.
Snoubenci nyní nosí prsteny Cartier 1895. Kenworthy zvolil zlatý, Rigby platinový.
Kenworthy a Rigby se poprvé setkali už téměř před deseti lety v Sydney. Tehdy šlo pouze o krátké setkání. Blíže se poznali až v březnu 2024 na oslavě čtyřicátých narozenin společného přítele v mexické Guadalajaře. Přibližně rok udržovali vztah na dálku mezi Los Angeles a Sydney. Před rokem se pak společně přestěhovali do New Yorku.
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Kenworthy veřejně oznámil, že je gay, v říjnu 2015, tedy rok poté, co na olympijských hrách v Soči získal stříbro. Na hrách v Pchjongčchangu v roce 2018 patřil mezi dva otevřeně homosexuální muže v americké výpravě. Letos se představil už na své čtvrté olympiádě.