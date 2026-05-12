Jednatřicetiletá Kanaďanka totiž oznámila, že dostala pozvánku na osobní casting módní značky Victoria’s Secret. Na sociálních sítích sdílela část pozvánky a fotku z Los Angeles, kam se podle svých slov kvůli novým příležitostem přestěhovala. „Brzy na viděnou, Victoria’s Secret,“ napsala Newmanová na Instagram.
Příspěvek přitom sdílela jen krátce poté, co jí Jednotka pro integritu atletiky (AIU) udělila dvacetiměsíční zákaz činnosti. Důvodem bylo trojí zmeškání neohlášených dopingových kontrol během jednoho roku.
Podle AIU sama Newmanová situaci vysvětlovala tím, že procházela náročným obdobím plným osobních i profesních změn, které pro ni začalo být stále obtížnější zvládat a koordinovat.
Organizace zároveň uvedla, že atletka už dříve naznačila úmysl ukončit sportovní kariéru, což hrálo roli i při délce trestu. Standardně přitom podobné případy znamenají dvouletý zákaz závodění. Newmanová, jejíž suspendace vyprší v srpnu 2027, však konec kariéry dosud oficiálně nepotvrdila.
Vedle sportu se přitom dlouhodobě věnuje i modelingu a tvorbě obsahu na sociálních sítích. Spolupracovala s řadou značek a po olympiádě v Paříži výrazně narostla její popularita i mimo atletický svět.
Pokud by v castingu uspěla, navázala by na basketbalistku Angel Reeseovou, která se loni stala první profesionální sportovkyní na přehlídce Victoria’s Secret.