Olympijský bronz, twerk i zákaz činnosti. Tyčkařka teď kývla Victoria’s Secret

  15:30
Tyčkařka Alysha Newmanová patřila během olympijských her v Paříži k atletkám, kterým se dostalo nejvíce pozornosti. Nejen díky bronzové medaili, ale také kvůli virální oslavě, kdy po úspěšném skoku začala twerkovat. O téměř dva roky později je ale její sportovní budoucnost nejistá a zdá se, že by mohla zamířit do úplně jiného oboru.
Alysha Newmanová (Paříž, 7. srpna 2024)

Alysha Newmanová (Paříž, 7. srpna 2024) | foto: Profimedia.cz

Jednatřicetiletá Kanaďanka totiž oznámila, že dostala pozvánku na osobní casting módní značky Victoria’s Secret. Na sociálních sítích sdílela část pozvánky a fotku z Los Angeles, kam se podle svých slov kvůli novým příležitostem přestěhovala. „Brzy na viděnou, Victoria’s Secret,“ napsala Newmanová na Instagram.

See you soon! @victoriassecret

Příspěvek přitom sdílela jen krátce poté, co jí Jednotka pro integritu atletiky (AIU) udělila dvacetiměsíční zákaz činnosti. Důvodem bylo trojí zmeškání neohlášených dopingových kontrol během jednoho roku.

Podle AIU sama Newmanová situaci vysvětlovala tím, že procházela náročným obdobím plným osobních i profesních změn, které pro ni začalo být stále obtížnější zvládat a koordinovat.

Organizace zároveň uvedla, že atletka už dříve naznačila úmysl ukončit sportovní kariéru, což hrálo roli i při délce trestu. Standardně přitom podobné případy znamenají dvouletý zákaz závodění. Newmanová, jejíž suspendace vyprší v srpnu 2027, však konec kariéry dosud oficiálně nepotvrdila.

Vedle sportu se přitom dlouhodobě věnuje i modelingu a tvorbě obsahu na sociálních sítích. Spolupracovala s řadou značek a po olympiádě v Paříži výrazně narostla její popularita i mimo atletický svět.

Pokud by v castingu uspěla, navázala by na basketbalistku Angel Reeseovou, která se loni stala první profesionální sportovkyní na přehlídce Victoria’s Secret.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

Barcelonou to končí, Veselý uzavře kariéru. NBA mu nesedla, v Eurolize je legendou

Český basketbalista Jan Veselý slaví v zápase s Nizozemskem.

Jan Veselý uzavře po této sezoně basketbalovou kariéru. Šestatřicetiletému českému pivotovi končí smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude. „Dal jsem této hře všechno a ona mi na oplátku dala ještě...

