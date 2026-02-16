Olympijské kruhy na talíři nadchly. Fanoušci je chtějí také, ale mají smůlu

Sportovci na olympiádě si pochutnávají na těstovinách ve tvaru olympijských kruhů. Specialita vytvořená přímo pro jídelny v olympijských vesnicích baví i fanoušky. Veřejnost má však podle všeho smůlu: pětice spojených kruhů na talíři zůstává přísně limitovanou edicí.
Stylová „těstovinová hostina“ dorazila do olympijské vesnice 11. února a záběry z ní se vzápětí začaly šířit internetem.

Sportovci z mnoha zemí se vařenými olympijskými kruhy na sociálních sítích chlubili. Mezi nimi byla i nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová. „Jsou al dente,“ pronesla spokojeně dvojnásobná medailistka ve videu, ve kterém novinku ochutnává.

Jutta Leerdam @juttaleerdam

One of the reasons I wanted to qualify. Sorry talking and chewing isn’t the best combo.

16. února 2026 v 10:36

Do virální vlny se přidal i oficiální instagramový účet her. Zveřejnil snímky sportovců, kteří si na talíře nakládají velké „kruhové“ porce. Během několika dnů nasbíral příspěvek účtu Olympics přes 131 tisíc lajků, kolem 25 tisíc sdílení a stovky komentářů a repostů.

A reakce? Nadšení. Fanoušci se shodují, že pro olympiádu v Itálii je to stylová trefa do černého. Jenže tahle paráda má jeden háček: v obchodech ani restauracích nejsou těstovinové olympijské kruhy k dostání.

olympics

The Olympic Rings Pasta takeover.

Today, we surprised our Olympians with a delicious feast. Warning: these photos might make you hungry!

#Olympics #MilanoCortina2026

11. února 2026 v 22:15
„Promarněná příležitost,“ napsal jeden z komentujících. „Potřebujeme je všichni,“ píše se v jiném komentáři. „Chceme je všichni,“ doplnil jej další fanoušek.

Mezinárodní olympijský výbor vznik těstoviny pro ZOH Milán-Cortina 2026 oznámil loni 29. října, symbolicky přesně 100 dní před startem her. Už tehdy novinka vzbudila velkou pozornost a pochvalné reakce.

Sladký hit olympiády. Sportovci berou útokem dávkovač Nutelly, chtějí ho domů

Agentura Reuters na začátku her informovala, že těstoviny patří v olympijských vesnicích k nejoblíbenějším jídlům vůbec. V milánské vesnici se denně připraví zhruba 4 500 porcí, v Cortině téměř 4 000 a v Predazzu asi 2 300.

