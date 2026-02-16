Stylová „těstovinová hostina“ dorazila do olympijské vesnice 11. února a záběry z ní se vzápětí začaly šířit internetem.
Sportovci z mnoha zemí se vařenými olympijskými kruhy na sociálních sítích chlubili. Mezi nimi byla i nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová. „Jsou al dente,“ pronesla spokojeně dvojnásobná medailistka ve videu, ve kterém novinku ochutnává.
Do virální vlny se přidal i oficiální instagramový účet her. Zveřejnil snímky sportovců, kteří si na talíře nakládají velké „kruhové“ porce. Během několika dnů nasbíral příspěvek účtu Olympics přes 131 tisíc lajků, kolem 25 tisíc sdílení a stovky komentářů a repostů.
A reakce? Nadšení. Fanoušci se shodují, že pro olympiádu v Itálii je to stylová trefa do černého. Jenže tahle paráda má jeden háček: v obchodech ani restauracích nejsou těstovinové olympijské kruhy k dostání.
„Promarněná příležitost,“ napsal jeden z komentujících. „Potřebujeme je všichni,“ píše se v jiném komentáři. „Chceme je všichni,“ doplnil jej další fanoušek.
Mezinárodní olympijský výbor vznik těstoviny pro ZOH Milán-Cortina 2026 oznámil loni 29. října, symbolicky přesně 100 dní před startem her. Už tehdy novinka vzbudila velkou pozornost a pochvalné reakce.
Agentura Reuters na začátku her informovala, že těstoviny patří v olympijských vesnicích k nejoblíbenějším jídlům vůbec. V milánské vesnici se denně připraví zhruba 4 500 porcí, v Cortině téměř 4 000 a v Predazzu asi 2 300.