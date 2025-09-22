náhledy
Za návrhy stojí luxusní módní domy, tradiční sportovní značky i domácí výrobci. Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině nebudou jen přehlídkou sportovních výkonů, ale také stylu. Podívejte se, jakými kolekcemi se budou vybrané země prezentovat.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Za kolekcí kanadského týmu stojí vancouverská firma Lululemon.
Autor: Instagram @CanadianOlympicTeam
Australská výprava vsadila na výbavu od Karbonsports.
Autor: Instagram @Karbonsports
Francouzi se na hrách představí v kolekci od Le Coq Sportif.
Autor: Le Coq Sportif
O italskou kolekci se postarala značka Emporio Armani.
Autor: Armani
Švýcary na olympiádě obleče Swiss.
Autor: Instagram @swissolympicteam
Adidas vystrojil tým Velké Británie...
Autor: Instagram @TeamBritain
... a také Německa.
Autor: Instagram
Norsko vsadilo na olympijskou kolekci od firmy Dale of Norway.
Autor: Instagram @Craft Sportswear Norway
Italská módní značka Moncler se na olympiádě objevila naposledy v roce 1968. Po letech se vrací jako partner brazilské výpravy.
Autor: Facebook @Moncler
Mongolský tým zaujal kolekcí od Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Švédská značka Peak vytvořila design pro belgické olympioniky.
Autor: Instagram @teambelgium
Za kolekcí španělského týmu stojí Joma.
Autor: Instagram
Americkou výpravu obléká Ralph Lauren.
Autor: Courtesy of Ralph Lauren
Olympijskou kolekci pro Česko vyrobila značka Alpine Pro.
Autor: ČOV / Barbora Reichová