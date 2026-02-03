|
Olympiáda jako módní přehlídka. Kolekce týmů pro Milán a Cortinu
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti
Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...
Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod
Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...
OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend
Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...
Program her se změní a Rusové se brzy vrátí. V Itálii začíná přelomová olympiáda
Od našich zpravodajů v Itálii Bude to Alberto Tomba, Stefania Belmondová, Deborah Compagnoniová nebo snad legendární sáňkář Armin Zöggeler? Kdo zapálí oheň? Tradiční olympijská tajenka se už brzy dočká rozluštění. V pátek se v...
Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?
Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...
Hronešovi se nepovedla kvalifikace, v Big Airu se do olympijského finále nepodívá
Snowboardista Jakub Hroneš se na olympijských hrách nedostal do finále disciplíny Big Air. Ve čtvrteční kvalifikaci v Livignu obsadil 28. místo. Za lepší dva ze svých tří skoků získal celkovou známku...
Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...
Curleři Zelingrová s Chabičovským prohráli i třetí zápas proti silné Velké Británii
Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský začali na olympijských hrách v Cortině turnaj smíšených dvojic třemi prohrami. Po středeční porážce s Kanadou podlehli ve čtvrtek favorizovanému...
Hlava neví, co bude druhý den, říká Davidová. Trenéři s ní počítají do štafety
Od našeho zpravodaje v Itálii Na „Zdi slávy“ v útrobách biatlonového stadionu v Anterselvě visí i tabulka se jmény medailistů ze zdejšího Světového poháru v lednu 2019. „Sprint žen: 1. Markéta Davidová – CZE,“ stojí na ní. Tehdy...
Bez týmového výkonu nemáme šanci, hlásí Červenka před svou pátou olympiádou
Na své páté olympijské hry se vydal hokejový útočník Roman Červenka, čímž vyrovnal počin legendárního Jaromíra Jágra. Mistr světa z let 2010 a 2024 v rozhovoru s novináři však neprozradil, jestli to...
Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival
Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...
Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky
Od našeho zpravodaje v Itálii České hokejistky sice ve čtvrtek prohrály s favoritkami na zlato ze Spojených států jasně 1:5, ale na prvním olympijském zápase v Miláně našly i pozitiva. „Prohra nic neznamená,“ řekla útočnice...
Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance
Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...
Jakápak sláva! Dostala jsem jen kilo pomerančů navíc, vzpomíná Kratochvílová
Má za sebou výjimečnou kariéru, doma i ve světě ji svého času znali snad všichni. Jenže jak Jarmila Kratochvílová s úsměvem vzpomíná, tehdejší sláva se promítla jen do dvojité dávky nedostatkových...