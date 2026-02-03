Olympiáda jako módní přehlídka. Kolekce týmů pro Milán a Cortinu

David Chuchma
  6:51
Za návrhy stojí luxusní módní domy, tradiční sportovní značky i domácí výrobci. Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině nebudou jen přehlídkou sportovních výkonů, ale také stylu. Podívejte se, jakými kolekcemi se budou vybrané země prezentovat.
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina... Kanada má olympijskou kolekci od značky Lululemon. Austrálie má výbavu od firmy Karbonsports. Le Coq Sportif Luxusní značka Armani obléká Italy Švýcarsko má olympijské oblečení od firmy Olympijskou kolekci pro Velkou Británii stvořila společnost Adidas. Německo kolekce. Norsko má olympijskou kolekci od značky Craft Sportswear. Italská značka Moncler se na olympijských hrách naposledy objevila v roce 1968.... Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina... Tým Belgie

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Program her se změní a Rusové se brzy vrátí. V Itálii začíná přelomová olympiáda

Premium
Olympijské kruhy v italském Livignu.

Od našich zpravodajů v Itálii Bude to Alberto Tomba, Stefania Belmondová, Deborah Compagnoniová nebo snad legendární sáňkář Armin Zöggeler? Kdo zapálí oheň? Tradiční olympijská tajenka se už brzy dočká rozluštění. V pátek se v...

6. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...

5. února 2026,  aktualizováno  23:18

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

5. února 2026  22:57

Hronešovi se nepovedla kvalifikace, v Big Airu se do olympijského finále nepodívá

Český snowboardista Jakub Hroneš během kvalifikace big airu.

Snowboardista Jakub Hroneš se na olympijských hrách nedostal do finále disciplíny Big Air. Ve čtvrteční kvalifikaci v Livignu obsadil 28. místo. Za lepší dva ze svých tří skoků získal celkovou známku...

5. února 2026  22:48

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

5. února 2026  12:08,  aktualizováno  22:11

Curleři Zelingrová s Chabičovským prohráli i třetí zápas proti silné Velké Británii

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský během zápasu s Velkou Británií.

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský začali na olympijských hrách v Cortině turnaj smíšených dvojic třemi prohrami. Po středeční porážce s Kanadou podlehli ve čtvrtek favorizovanému...

5. února 2026  21:48

Hlava neví, co bude druhý den, říká Davidová. Trenéři s ní počítají do štafety

Markéta Davidová s obrovským terčem při nástřelu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Na „Zdi slávy“ v útrobách biatlonového stadionu v Anterselvě visí i tabulka se jmény medailistů ze zdejšího Světového poháru v lednu 2019. „Sprint žen: 1. Markéta Davidová – CZE,“ stojí na ní. Tehdy...

5. února 2026  21:44

Bez týmového výkonu nemáme šanci, hlásí Červenka před svou pátou olympiádou

Roman Červenka na letišti před odletem do dějiště olympijských her.

Na své páté olympijské hry se vydal hokejový útočník Roman Červenka, čímž vyrovnal počin legendárního Jaromíra Jágra. Mistr světa z let 2010 a 2024 v rozhovoru s novináři však neprozradil, jestli to...

5. února 2026  21:12

Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. (5. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...

5. února 2026  18:58,  aktualizováno  20:34

Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky

Andrea Trnková posílá k ledu Alex Carpenterovou.

Od našeho zpravodaje v Itálii České hokejistky sice ve čtvrtek prohrály s favoritkami na zlato ze Spojených států jasně 1:5, ale na prvním olympijském zápase v Miláně našly i pozitiva. „Prohra nic neznamená,“ řekla útočnice...

5. února 2026  20:28

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

5. února 2026  20:09

Jakápak sláva! Dostala jsem jen kilo pomerančů navíc, vzpomíná Kratochvílová

Premium
Atletka Jarmila Kratochvílová má za sebou výjimečnou kariéru, doma i ve světě...

Má za sebou výjimečnou kariéru, doma i ve světě ji svého času znali snad všichni. Jenže jak Jarmila Kratochvílová s úsměvem vzpomíná, tehdejší sláva se promítla jen do dvojité dávky nedostatkových...

5. února 2026

