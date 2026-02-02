Italové slibují nevídané. Co se ví o zahájení olympiády? Třeba počet bot i jména hvězd

  14:20
Olympiáda v Miláně a Cortině odstartuje už 6. února a organizátoři slibují v rámci zahajovacího ceremoniálu podívanou, jakou hry ještě nezažily. Poprvé v historii se vše nebude odehrávat na jediném místě. Hlavním dějištěm zahájení se stane milánský stadion San Siro, ceremoniál ale symbolicky propojí i Cortinu a další alpské lokality.
Olympijské hry v Itálii (30. ledna 2026).

Olympijské hry v Itálii (30. ledna 2026). | foto: Reuters

Americký zpěvák Snoop Dogg během soutěže skateboardistů.
Tom Cruise s olympijskou vlajkou při slavnostním zakončení.
Tom Cruise odjíždí na motorce s olympijskou vlajkou při slavnostním zakončení.
Tom Cruise se spouští na laně na plochu stadionu při slavnostním zakončení.
30 fotografií

Ústředním tématem ceremoniálu má být harmonie, propojení města a hor, tradice a inovací, sportu a umění. Tvůrci slibují příběh, který má oslovit diváky napříč kulturami a kontinenty. Itálii v něm chtějí představit nejen jako pořadatelskou zemi, ale i jako místo plné emocí a kreativity.

Když se sport potkává s luxusem. Olympiáda v Itálii láká prestižní značky

Podle pořadatelů půjde o jednu z nejpropracovanějších zahajovacích show v historii zimních her. Vanity Fair uvádí, že se na přípravě podílelo více než 1 300 lidí z 27 zemí a ceremoniál bude řídit přibližně 950 členů technického a produkčního týmu. Zapojí se také přes 500 hudebníků a výrazná pozornost bude věnována i vizuální stránce. Diváci uvidí více než 1 400 kostýmů a zhruba 1 500 párů bot na účinkujících, o jejichž vzhled se postará 110 vizážistů a 70 kadeřníků.

Oficiální soundtrack her se nazývá Fantasia Italiana a speciálně pro tuto příležitost ho složil italský autor Dardust. Chybět ale nebudou ani světové hudební hvězdy. Už nyní je potvrzeno vystoupení Mariah Carey, vůbec první mezinárodní interpretky oznámené pro tyto hry. Návrat na olympijskou scénu po dvaceti letech pak chystá i Andrea Bocelli, který vystoupil už na zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Turíně.

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Pozornost se však nemá upírat pouze k pódiu. Výraznou roli by měl sehrát i Snoop Dogg, který se po úspěšné účasti na hrách v Paříži vrací jako součást vysílacího týmu americké stanice NBC. Jeho neotřelý pohled na sport a zákulisí olympiády se rychle stal fenoménem a očekává se, že podobně zaujme i v Itálii.

Do Milána mají dorazit také filmové a společenské špičky. Mezi nejčastěji skloňovanými jmény je Tom Cruise, který by se měl zahajovacího ceremoniálu zúčastnit jako symbolická spojka k dalším hrám v Los Angeles 2028. Počítá se také s účastí zástupců královských rodin, politiky i byznysu.

Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

2. února 2026  14:20

Japonec v Brně: dohání angličtinu, plánuje fotit památky a miluje sladké brambory

Životní vášeň Po Oginovi pojmenoval kamarád farmu na jeho milované sladké...

Dosud byl zvyklý na zaplněný třicetitisícový stánek v Čibě kousek od Tokia, který prvně vyprodala před 36 lety Madonna. Od jara však bude japonský baseballista Takaši Ogino doma na skromném stadionku...

2. února 2026  14:05

Třaskavý návrh šéfa Australian Open: Ať hrají ženy od čtvrtfinále na tři vítězné sety

Jelena Rybakinová (vlevo) pózuje s trofejí pro vítězku Australian Open, vedle...

Ženskou dvouhru na právě skončeném Australian Open sice ozdobila dramatická finálová bitva, v níž Jelena Rybakinová zdolala Arynu Sabalenkovou 6:4, 4:6 a 6:4, ale drtivá většina předchozích zápasů...

2. února 2026  14:01

Další český reprezentant v Hoffenheimu? Blízko přestupu je údajně útočník Eduardo

Útočník Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Na podzim hrál za českou jedenadvacítku a teď se možná s několika Čechy potká i na klubové úrovni. O dvacetiletého fotbalistu Yannicka Eduarda, útočníka česko-nizozemského původu, údajně stojí...

2. února 2026  13:53

Rodri se po další ztrátě City pustil do sudích: Nejsou fér! Měli by být nestranní

Španělský záložník Rodri z Manchesteru City v akci při utkání na Tottenhamu.

Zatímco trenér Pep Guardiola působil před kamerou spíš apaticky, jemu z očí po další ligové ztrátě šlehaly blesky. Španělský záložník Rodri, držitel Zlatého míče za předminulý rok, se po nečekané...

2. února 2026  13:37

Rozčílená Belgičanka strčila do Zemanové, pak přišla diskvalifikace a panická ataka

Marion Norbert Riberollová v závodě žen na cyklokrosovém mistrovství světa v...

Boj o pódium na světovém šampionátu vrcholil, cyklokrosařky měly v závodě žen před sebou poslední okruh a kousek. Na náročné, uklouzané trati se Kristýně Zemanové při pokusu o předjetí smeklo kolo. V...

2. února 2026  13:01

Čvančara v Celticu září. Po premiéře s asistencí dal vítězný gól. Skvělý pocit, řekl

Útočník Celtiku Tomáš Čvančara (uprostřed) střílí hlavou gól do sítě Falkirku.

Lepší start angažmá si snad ani nemohl přát. Před týdnem při debutu zapsal asistenci a teď už má na kontě i svůj první gól, který byl navíc v zápase s Falkirkem (2:0) vítězný. Český fotbalový útočník...

2. února 2026  12:40

Fotbalové přestupy ONLINE: Hoffenheim by mohl posílit český reprezentant Eduardo

Sledujeme online
Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

2. února 2026  12:40

Bejlek dominovala v odvetě za Australian Open, Plíšková v Kluži rychle končí

Sára Bejlek hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Tenistka Sára Bejlek oplatila v 1. kole turnaje v Abú Zabí Američance Ashlyn Kruegerové dva týdny staré vyřazení ve stejné fázi Australian Open. Dvacetiletá Češka porazila o rok starší soupeřku...

2. února 2026  9:59,  aktualizováno  12:39

Stadiony a sportoviště ZOH 2026: kde se koná olympiáda v Miláně a Cortině?

Jen pár dní před začátkem Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 je...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se nekonají jen ve dvou městech, jak by napovídal jejich oficiální název – atraktivních italských lokalit je totiž víc. Kde se boje o medaile odehrají a...

2. února 2026  8:30,  aktualizováno  12:33

Nový hvězdný pár na obzoru? Hamilton má údajně blízko ke Kim Kardashian

Lewis Hamilton před Velkou cenou Austrálie.

Sedminásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton se podle britských médií sblížil s Kim Kardashian. Miliardářka a jedna z nejvýraznějších tváří světového showbyznysu měla s pilotem Ferrari strávit...

2. února 2026  12:19

Dvě otázky pro legendy. Timonen a Sundin tvrdí: Češi budou v Miláně v nevýhodě

Premium
Finský obránce Kimmo Timonen (vlevo) se se švédským útočníkem Matsem Sundinem...

S oběma bych tak rád sedl ke kafi a každému klidně hodinu kladl otázky. Jsou to hokejoví velikáni, v mých očích legendy, s kterými jsem strávil celé dny na židli u počítače, když jsem za ně „pařil“...

2. února 2026

