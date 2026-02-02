Ústředním tématem ceremoniálu má být harmonie, propojení města a hor, tradice a inovací, sportu a umění. Tvůrci slibují příběh, který má oslovit diváky napříč kulturami a kontinenty. Itálii v něm chtějí představit nejen jako pořadatelskou zemi, ale i jako místo plné emocí a kreativity.
Podle pořadatelů půjde o jednu z nejpropracovanějších zahajovacích show v historii zimních her. Vanity Fair uvádí, že se na přípravě podílelo více než 1 300 lidí z 27 zemí a ceremoniál bude řídit přibližně 950 členů technického a produkčního týmu. Zapojí se také přes 500 hudebníků a výrazná pozornost bude věnována i vizuální stránce. Diváci uvidí více než 1 400 kostýmů a zhruba 1 500 párů bot na účinkujících, o jejichž vzhled se postará 110 vizážistů a 70 kadeřníků.
Oficiální soundtrack her se nazývá Fantasia Italiana a speciálně pro tuto příležitost ho složil italský autor Dardust. Chybět ale nebudou ani světové hudební hvězdy. Už nyní je potvrzeno vystoupení Mariah Carey, vůbec první mezinárodní interpretky oznámené pro tyto hry. Návrat na olympijskou scénu po dvaceti letech pak chystá i Andrea Bocelli, který vystoupil už na zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Turíně.
Pozornost se však nemá upírat pouze k pódiu. Výraznou roli by měl sehrát i Snoop Dogg, který se po úspěšné účasti na hrách v Paříži vrací jako součást vysílacího týmu americké stanice NBC. Jeho neotřelý pohled na sport a zákulisí olympiády se rychle stal fenoménem a očekává se, že podobně zaujme i v Itálii.
Do Milána mají dorazit také filmové a společenské špičky. Mezi nejčastěji skloňovanými jmény je Tom Cruise, který by se měl zahajovacího ceremoniálu zúčastnit jako symbolická spojka k dalším hrám v Los Angeles 2028. Počítá se také s účastí zástupců královských rodin, politiky i byznysu.