Co může za rozpadávání olympijských medailí? Nejspíš italský zákon

Autor:
  12:56
Organizátoři olympijských her v Miláně a Cortině dál řeší kauzu medailí, které se při prudkém pohybu samovolně oddělí od stuhy. Ozvali se další sportovci, kterým se při oslavách rozpadla. A zdá se, že už se přišlo na důvod, proč se tak děje.

Kauza rozpadávajících se olympijských medailí se začala řešit po nedělním triumfu sjezdařky Breezy Johnsonové.

Američanka po slavnostním ceremoniálu přišla mezi novináře se stuhou na krku a medailí v kapse. „Nesmíte s ní příliš skákat,“ řekla pak i na tiskové konferenci užaslé stříbrné v pořadí Němce Aicherové. A ukázala stuhu, samotnou medaili a svorku, která obě části spojuje.

Rychlobruslařka Jutta Leerdamová se zlatou medailí ze závodu na 1000 metrů. (9. února 2026)

Smíšená biatlonová štafeta Německa s bronzovými medailemi (8. února 2026)

Pak dodala, že si myslí, že to může být tím, že je o něco těžší, než jiné medaile. O pár dní později přiznala, že se jí organizátoři snažili medaili opravit. Což se nepovedlo a tak dostala náhradní.

Stejný problém s rozbitou medailí už o den dříve řešila stříbrná běžkyně na lyžích Ebba Anderssonová, totéž se stalo křepčícímu bronzovému biatlonistovi z německé štafety Justusi Strelowovi.

Olympijské medaile se rozpadávají. Trable hlásí šampionka či běžkyně

Stěžovala si také zlatá krasobruslařka z amerického týmu Alysa Liuová či nově vítězka rychlobruslařského závodu na 1 000 metrů Jutta Leerdamová, které se medaile rozbila cestou na slavnostní recepci po jejím triumfu. Jackie Wilesová, bronzová z týmové kombinace na otázku, zda svou medaili vrátí, odpověděla: „Možná by šla jen opravit.“

Agentura Reuters uvedla, že problém medailí může být spojený s italským zákonem na ochranu zdraví.

Ten vyžaduje, aby medaile byly vybaveny „odtrhávacím“ mechanismem. Ten je navržen tak, aby se při silném zatažení automaticky uvolnil, čímž se zabrání tomu, aby se držitel medaile přiškrtil.

Mezinárodní olympijský výbor si je problému s rozbitými medailemi vědom. „Organizační výbor záležitost šetří a spolupracuje se státní mincovnou, která medaile vyrobila,“ uvedl na tiskové konferenci mluvčí MOV. „Sportovci, kterým se medaile poškodily, je mohou vrátit, aby mohly být urychleně opraveny.“

Připustil, že přesný počet rozbitých či poškozených medailí není známý. „Je důležité zdůraznit, že preventivně znovu zkontrolujeme všechny medaile,“ dodal.

Olympijské medaile

Představují „disky z ledu“ složené ze dvou částí spojených olympijskými a paralympijskými symboly. Mají dvě textury – lesklou i matnou.

Zlaté medaile váží přibližně 500 gramů – stejně jako stříbrné – a obsahují 6 gramů zlata. Bronzové medaile jsou o něco lehčí, váží 420 gramů.

Zdroj: Reuters

Medaile z Paříže ztrácely lesk

Problémy s medailemi hlásili olympionici i před dvěma lety na letních hrách v Paříži. Olympijské medaile totiž ztrácely lesk a bledly. A také se olupovaly.

Vyměňte nám olympijské medaile! Originály z Paříže jsou tak trochu šunt

Francouzská mincovna, odpovědná za výrobu medailí, tehdy obdržela od sportovců přes 200 žádostí o výměnu těch, které na stupních vítězů slavnostně obdrželi jen šest měsíců po hrách.

Mezinárodní olympijský výbor uvedl, že medaile byly „vadné“ . Naopak výrobce je raději označil za „poškozené“.

Americká sjezdařka Breezy Johnsonová ukazuje na tiskové konferenci problémy s olympijskou medailí. (8. února 2026)
Americká sjezdařka Breezy Johnsonová se raduje z olympijského triumfu. (8. února 2026)
Americká sjezdařka Breezy Johnsonová se raduje z olympijského triumfu. (8. února 2026)
Ebba Anderssonová se stříbrnou medailí ze skiatlonu (7. února 2026)
8 fotografií
