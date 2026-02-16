Olympijská zásnubní horečka. „Ano“ řekly také krasobruslařka i freestyle lyžařka

Olympijské hry letos nepřinášejí jen sportovní příběhy. Na italských sportovištích se slaví také láska a zásnubní prstýnky se pod pěti kruhy objevují častěji než obvykle. Po americké lyžařce Breezy Johnsonové, kterou partner požádal o ruku přímo v cíli super-G, přibyla během víkendu další dvě olympijská „ano“.
Freestyle lyžařku Katerynu Kotsarovou požádal partner o ruku přímo v cílovém prostoru olympijské kvalifikace.

foto: AP / Abbie ParrProfimedia.cz

Pod pěti kruhy se v Miláně zasnoubili také krasobruslaři Olivia Smartová a...
Americká lyžařka Breezy Johnsonová se v cílovém prostoru v Cortině dočkala...
Freestyle lyžařku Katerynu Kotsarovou požádal partner o ruku přímo v cílovém...
Freestyle lyžařku Katerynu Kotsarovou požádal partner o ruku přímo v cílovém...
18 fotografií

Na letošní valentýnský večer rozhodně jen tak nezapomene ukrajinská freestyle lyžařka Kateryna Kotsarová.

Po postupu do finále big airu v Livignu na ni v cílovém prostoru čekalo překvapení. Její partner před zraky rodiny, přátel i fanoušků poklekl a požádal ji o ruku. Kotsarová ještě s lyžemi na nohou řekla ano.

„Byl strašně nervózní,“ smála se později. „Řekl mi ukrajinsky, jen jestli si ho vezmu. Nic víc. Neměl čas na dlouhý proslov a byl hrozně nervózní. Bylo to moc roztomilé.“

Sama přiznala, že v ní ten večer emoce doslova vířily. „Pořád tomu nemůžu uvěřit. Staly se mi dvě obrovské věci najednou,“ řekla s odkazem na postup do olympijského finále i žádost o ruku. „Měla jsem pocit, že se stane něco velkého, ale myslela jsem, že půjde jen o závod.“

Zásnubní atmosféra panovala i v Miláně. V den svátku zamilovaných požádal krasobruslařku Olivii Smartovou o ruku její někdejší soupeř z her v Pekingu a dlouholetý přítel Jean-Luc Baker.

Rodačka z Velké Británie reprezentuje společně se svým krasobruslařským partnerem Timem Dieckem Španělsko a letos pod pěti kruhy obsadili deváté místo v tancích na ledě.

Po ošklivém pádu romantika v cíli. Zlatá Američanka si odváží i zásnubní stříbro

„Vždycky jsi to byla ty,“ napsal Baker k oznámení zásnub na sociálních sítích. Blahopřání se rychle začala hromadit, včetně vzkazu od čerstvého stříbrného medailisty Evana Batese: „Gratuluji! Mám vás rád, lidi.“

Příběh Smartové a Bakera má navíc delší historii. Na hrách v Pekingu proti sobě závodili a dlouhé roky byli jen blízkými přáteli. „Jsme nejlepší kamarádi už jedenáct nebo dvanáct let,“ přiznal Baker ve videu sdíleném olympijským výborem.

„Pamatuji si ten pocit, že bych nedokázal být jen hostem na její svatbě. Nemohl jsem žít s tím, že by nevěděla, co k ní cítím,“ popsal začátky jejich vztahu.

