  10:38
Krasobruslařka Alysa Liuová patřila k výrazným tvářím uplynulých zimních olympijských her. Fanoušky zaujala nejen svými výkony na ledě, ale i osobitým stylem a příběhem o návratu na vrchol. Nyní se americká olympijská šampionka objevila také mezi pozvanými hosty prestižní akce mimo svět sportu.
Krasobruslařka Alysa Liuová na přehlídce Louis Vuitton během pařížského Fashion Weeku. | foto: Abaca Press / AlamyProfimedia.cz

Alysa Liuová slaví na hrách v Itálii olympijské zlato.
Alysa Liuová při své zlaté olympijské volné jízdě.
Liuová přijala pozvání na přehlídku nové podzimní kolekce módního domu Louis Vuitton během pařížského Fashion Weeku. Událost tradičně patří k nejsledovanějším módním akcím sezony a pravidelně přitahuje řadu známých osobností z filmu, hudby i sportu.

V první řadě nechyběla například herečka a zpěvačka Zendaya, herečka Chase Infiniti nebo herec a hudebník Jaden Smith. Pro olympijskou vítězku šlo o jednu z prvních podobných akcí, na nichž se po svém úspěchu pod pěti kruhy objevila mezi světovými celebritami.

Liuová dorazila v jednoduchém džínovém outfitu a zůstala věrná svému typickému stylu. Nepřehlédnutelným prvkem byly opět její charakteristické pruhované vlasy, které se staly jedním z jejích poznávacích znamení už během olympijských her. Nechyběl ani její takzvaný smiley piercing, tedy šperk ve tvaru podkovy pod horním rtem, který je vidět hlavně při úsměvu.

Právě kombinace výrazného vzhledu, otevřené osobnosti a skvělých výkonů na ledě z ní v posledních měsících udělala jednu z nejviditelnějších postav světového krasobruslení. Jak ale sama uvedla v rozhovoru pro Teen Vogue po olympiádě, úspěch pro ni není vše: „Stejně tak bych si užívala život mimo krasobruslení. Ale jsem opravdu šťastná za to, jak můj život vypadá právě teď.“

Olympijská šampionka Liuová nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat zlato

Liuová před několika dny oznámila, že letos nebude obhajovat titul světové šampionky. Čeští fanoušci ji tak během nadcházejícího ISU mistrovství světa v krasobruslení v pražské O2 areně neuvidí.

Nosková si v Indian Wells nepřidělávala potíže, Ealaovou smetla ani ne za hodinu

Linda Nosková na turnaji v Indian Wells.

Tenistka Linda Nosková porazila v Indian Wells 6:2, 6:0 Alexandru Ealaovou z Filipín a po pouhých 55 minutách na turnaji přezdívaném „pátý grandslam“ poprvé postoupila do čtvrtfinále....

11. března 2026  8:47

Odměna pro záchranáře, Hübl a spol. pokračují jako trenéři Pirátů

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Společně pro Piráty zachránili první ligu, společně je budou kormidlovat dál. Trenérský triumvirát ve složení Richard Lobo, Jakub Grof a Viktor Hübl zůstává na střídačce hokejového Chomutova. Klub o...

11. března 2026  8:35

