Třiadvacetiletá Američanka usedla přímo k palubovce v hale Target Center, kde její domácí Minnesota Timberwolves hostila Portland Trail Blazers. Domácí celek nakonec zvítězil 106:98, pozornost na sebe ale během večera strhla také šestinásobná olympijská medailistka.
Leeová zvolila poměrně nenápadnou kombinaci oblečení. Oblékla hnědou koženou bundu, světle modré džíny a bílé boty na podpatku. Výrazným doplňkem se však stal barevný diamantový náhrdelník, který se při pohybu výrazně třpytil.
Záběry gymnastky zveřejnila na svých sociálních sítích také NBA. Příspěvek během necelého dne nasbíral několik milionů zhlédnutí a další miliony přidala sdílení. Fanoušci se v komentářích předháněli v reakcích. „Její diamanty doslova tančí,“ napsal jeden z nich. Další si neodpustil poznámku, že Lee zřejmě nakupuje u stejného klenotníka jako hvězda NFL Justin Jefferson, který je známý svými výraznými diamantovými řetězy.
Sama Leeová se k večeru vrátila také na Instagramu, kde zveřejnila fotografii svého outfitu. Připojila k ní krátký popisek „holka z Minnesoty“ a zelené srdce. Není divu, že vyrazila podpořit právě Timberwolves. Pochází totiž ze Saint Paul v Minnesotě a k místnímu týmu má blízko.
Američanka patří k nejvýraznějším gymnastkám posledních let. Na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 získala zlato ve víceboji, stříbro v týmové soutěži a bronz na bradlech. Další tři medaile přidala v Paříži v roce 2024, kde pomohla americkému týmu ke zlatu a získala také dva bronzy. Nyní se připravuje na další velkou výzvu, ráda by se představila i na olympiádě v Los Angeles v roce 2028.