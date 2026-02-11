Sedmadvacetiletá rychlobruslařka patří už několik sezon k nejvýraznějším osobnostem svého sportu.
Vedle úspěchů na ledě přitahuje pozornost také mimo ovály – mimo jiné díky vztahu s americkým influencerem Jakem Paulem. Sama má na sociálních sítích velký dosah, na Instagramu ji sleduje přes 5,7 milionu fanoušků.
Původ svého jména Leerdamová vysvětlila v rozhovoru pro server Masters Expo. „Za své jméno vděčím otci,“ uvedla. „Věnoval se kitesurfingu a v době, kdy byl na vrcholu, patřila Němka Jutta Müllerová k největším hvězdám windsurfingu.“
Podle jejích slov tehdy Müllerová zosobňovala úspěch. „Byla blond, krásná, vítězná. Všichni z ní byli unesení. Táta si jméno Jutta zamiloval a řekl si, že pokud jednou bude mít blond dceru, pojmenuje ji právě tak,“ popsala Leerdamová.
Olympijská vítězka vyrůstala se sestrami Merel a Beaudine a bratrem Kjeldem. Po životním úspěchu na hrách se ale čím dál víc dívá i za hranice sportovní kariéry.
Se svým snoubencem Jakem Paulem by ráda založila rodinu a v budoucnu tak zvažuje i dřívější konec profesionálního rychlobruslení.