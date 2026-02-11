Zlato, rekord a nečekaný příběh jména. Nizozemská hvězda odhalila pozadí rodiny

David Chuchma
  14:59
Olympijské zlato na trati 1 000 metrů z ní udělalo nejen vítězku her, ale i novou rekordmanku. Jutta Leerdamová se díky svému výkonu zapsala do historie rychlobruslení a její olympijský rekord zůstane minimálně čtyři roky nedotčený. Se jménem nizozemské hvězdy se tak svět bude potkávat ještě častěji. Málokdo ale tuší, že i její netradiční křestní jméno má překvapivý příběh
Jutta Leerdamová při oslavách své zlaté medaile

Jutta Leerdamová při oslavách své zlaté medaile | foto: AP

Jutta Leerdamová při oslavách své zlaté medaile
Jutta Leerdamová při oslavách své zlaté medaile
Jutta Leerdamová při oslavách své zlaté medaile
Jutta Leerdamová při oslavách své zlaté medaile
43 fotografií

Sedmadvacetiletá rychlobruslařka patří už několik sezon k nejvýraznějším osobnostem svého sportu.

Vedle úspěchů na ledě přitahuje pozornost také mimo ovály – mimo jiné díky vztahu s americkým influencerem Jakem Paulem. Sama má na sociálních sítích velký dosah, na Instagramu ji sleduje přes 5,7 milionu fanoušků.

Původ svého jména Leerdamová vysvětlila v rozhovoru pro server Masters Expo. „Za své jméno vděčím otci,“ uvedla. „Věnoval se kitesurfingu a v době, kdy byl na vrcholu, patřila Němka Jutta Müllerová k největším hvězdám windsurfingu.“

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Podle jejích slov tehdy Müllerová zosobňovala úspěch. „Byla blond, krásná, vítězná. Všichni z ní byli unesení. Táta si jméno Jutta zamiloval a řekl si, že pokud jednou bude mít blond dceru, pojmenuje ji právě tak,“ popsala Leerdamová.

Pozornost patřila i jemu. Jake Paul prožíval zlatý závod Leerdamové po svém

Olympijská vítězka vyrůstala se sestrami Merel a Beaudine a bratrem Kjeldem. Po životním úspěchu na hrách se ale čím dál víc dívá i za hranice sportovní kariéry.

Se svým snoubencem Jakem Paulem by ráda založila rodinu a v budoucnu tak zvažuje i dřívější konec profesionálního rychlobruslení.

Zlato, rekord a nečekaný příběh jména. Nizozemská hvězda odhalila pozadí rodiny

