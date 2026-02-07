Chlapec, kterého vyhodili z autobusu, zářil na zahájení her. Stál po boku hvězd

Autor:
  18:00
Vztyčení olympijské vlajky při zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a Cortině 2026 přivedlo v pátek 6. února večer na pódium v Cortině členy zlaté štafety v běhu na lyžích z Turína 2006. Po boku hvězdných sportovců však stál ještě jeden host: jedenáctiletý Riccardo Z., chlapec, jehož příběh v uplynulých dnech obletěl celou Itálii.
Fotogalerie4

Slavnostní zahajovací ceremoniál ZOH Milán-Cortina 2026. Členy zlaté olympijské štafety v běhu na lyžích z Turína 2006 doprovodil na pódium v Cortině jedenáctiletý Ricardo. | foto:  Andrea Solero/POOL / PA ImagesProfimedia.cz

Riccardo vystoupil na pódium ve stejném oblečení jako slavní běžci Fulvio Valbusa, Christian Zorzi, Giorgio Di Centa e Pietro Piller Cottrer, usmíval se a mával publiku. K životnímu zážitku se přitom dostal díky nepříjemné události, která vyvolala pobouření v celé Itálii.

V úterý 27. ledna odpoledne se vracel ze školy domů autobusem. Na trase už ale platilo výrazně vyšší jízdné zavedené v souvislosti s olympiádou. Riccardo neměl na doplatek, a řidič ho proto z autobusu vykázal. Chlapec pak musel jít šest kilometrů pěšky sněhem, v mrazu hluboko pod nulou.

Školák neměl na olympijské jízdné a musel do mrazu. Pak dostal obrovský dar

Když dorazil domů, měl podle webu Ilnordest.it zmodralé rty, tělesnou teplotu jen 35,4 °C a potřeboval okamžitou pomoc.

Událost vyvolala velké pohoršení. Rodinu následně kontaktovala Nadace Milano Cortina 2026 s nabídkou účasti na zahajovacím ceremoniálu. „Nejdřív jsem si myslela, že je to žert,“ citoval Riccardovu matku Sole Vatalanovou web Ilnordest.it. Podle ní šlo o nejhezčí dárek, jaký chlapec mohl dostat.

Incident zároveň otevřel debatu o zdražování v době olympiády. V Riccardově případě šlo o rozdíl mezi běžným jízdným 2,50 eura a takzvaným olympijským tarifem, který na dané lince dosahoval deseti eur. Dopravce po kritice rychle zareagoval a pro místní rezidenty obnovil standardní tarif.

Sukně a olej zůstaly doma. Sportovec z Tongy se nečekaně oblékl a nesl vlajku

Řidič autobusu se podle Ilnordest.it rodině později omluvil, rodiče omluvu přijali. „Jako rodina se domníváme, že je lepší vyhnout se mediálnímu lynči vůči řidiči. Chápeme ho a omluvu přijímáme. Pro nás je věc uzavřená,“ citoval web Riccardovy rodiče.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Barcelona vs. MallorcaFotbal - 23. kolo - 7. 2. 2026:Barcelona vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 800.00
  • 800.00
USA vs. FinskoHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:USA vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • 600.00
  • 600.00
Lens vs. RennesFotbal - 21. kolo - 7. 2. 2026:Lens vs. Rennes //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.70
  • 3.30
  • 6.40
Strakonice vs. LovosiceHázená - 18. kolo - 7. 2. 2026:Strakonice vs. Lovosice //www.idnes.cz/sport
Živě23:27
  • 20.00
  • 14.00
  • 1.04
Olomouc vs. PorubaHázená - 16. kolo - 7. 2. 2026:Olomouc vs. Poruba //www.idnes.cz/sport
Živě14:11
  • 1.04
  • 17.00
  • 13.00
Slavia vs. Ml. BoleslavFotbal - 21. kolo - 7. 2. 2026:Slavia vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.18
  • 6.60
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Chlapec, kterého vyhodili z autobusu, zářil na zahájení her. Stál po boku hvězd

Slavnostní zahajovací ceremoniál ZOH Milán-Cortina 2026. Členy zlaté olympijské...

Vztyčení olympijské vlajky při zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a Cortině 2026 přivedlo v pátek 6. února večer na pódium v Cortině členy zlaté štafety v běhu na lyžích z Turína 2006. Po boku...

7. února 2026

Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat 5000 metrů rychlobruslení na ZOH 2026?

Metoděj Jílek slaví vítězný dojezd v hromadném závodě.

Nestává se často, aby sportovec patřil k medailovým adeptům už při své první olympiádě. Devatenáctiletý český rychlobruslař Metoděj Jílek však bude v závodě na 5000 metrů na ZOH 2026 jedním z...

7. února 2026

ONLINE: Slavia - Ml. Boleslav 0:0, domácím se vrací Holeš, hrají Sanyang i Bužek

Sledujeme online
Slávistický obránce Štěpán Chaloupek střílí ve skluzu gól Mladé Boleslavi.

Ztratili hned v prvním jarním kole. Zlepšení by slávističtí fotbalisté rádi předvedli před vlastními diváky, kde v jedenadvacátém dějství Chance Ligy hostí Mladou Boleslav. Utkání sledujte v podrobné...

7. února 2026  17:59

Domácí euforie, Lollobrigidová zařídila první zlato. Navíc v olympijském rekordu

Italská rychlobruslařka Francesca Lollobrigidová vyhrála závod na trati 3 000...

Závod rychlobruslařek na 3000 metrů na olympijských hrách v Miláně vyhrála domácí Francesca Lollobrigidová. Pro první triumf pod pěti kruhy si dojela v den 35. narozenin. Druhá skončila Ragne...

7. února 2026  17:57

1. den ZOH 2026 ONLINE: Curleři slaví první vítězství, Hyman bojuje mezi sáňkaři

Sledujeme online
Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v utkání s Koreou.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vzhledem k nemoci nenastoupí do sobotního závodu na 3000 metrů. První den zimních olympijských her tak z českého pohledu přijde o největší hvězdu. Kateřina Janatová...

7. února 2026  13:25,  aktualizováno  17:53

Jablonec - Slovácko 0:0, domácí opět s nulou, tentokrát ale ztrácejí

Momentka z utkání mezi Jabloncem a Slováckem.

Třetí proti předposlednímu, měla to být jasná záležitost. Nakonec jablonečtí fotbalisté potvrdili jen svou výbornou obranu. Opět neinkasovali, ale ani neskórovali, a tak proti Slovácku zapisují v...

7. února 2026,  aktualizováno  17:53

Tomba La Bomba. Oheň zapálila legenda, která tvrdila: Jsem mesiáš a Playboy

Deborah Compagnoniová a Alberto Tomba během zahájení olympijské her v Miláně

Od našeho zpravodaje v Itálii Bylo znát, jak se do něj vkrádá lehká nervozita. Nikdy jí netrpěl, ale když Alberto Tomba spolu s Deborah Compagnoniovou v Miláně zapaloval olympijský oheň, stál trochu strnule a ruce se mu lehce...

7. února 2026  17:50

Baník - Sigma 2:0, vzepětí a dvě rány po půli, pálila i nová posila domácích

Momentka z utkání mezi Baníkem Ostrava a Olomoucí, kdy domácí skórují.

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Zatímco v tom prvním fotbalisty ostravského Baníku podržel gólman Jedlička, v tom druhém se probudili a dvěma zásahy uspali olomouckou Sigmu. V jedenadvacátém...

7. února 2026  16:55,  aktualizováno  17:33

Teplice - Karviná 2:0, oslabení hosté znovu bez bodu i gólu. Soupeře nakopl Bílek

Teplický Michal Bílek slaví gól proti Karviné.

Tak tak udrželi nejlepší šestku, nicméně karvinští fotbalisté podruhé za sebou nezískali ani bod. V jedenadvacátém kole Chance Ligy opět prohráli 0:2, tentokrát v Teplicích, které zatím unikají bojům...

7. února 2026  16:58,  aktualizováno  17:20

Zacha? Smutný lidský příběh. Volali nám z Bostonu, že ho uvolnit nemohou, řekl Šlégr

Generální manažer hokejového týmu Jiří Šlégr hovoří s novináři na setkání v...

Od našeho zpravodaje v Itálii Hokejová reprezentace na Pavla Zachu čekala, dokud mohla. V pátek ale zavolal Don Sweeney, generální manažer Boston Bruins, že první centr národního týmu do Milána nepojede. Zranění by ho na...

7. února 2026  17:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

První výhra na olympiádě pro curlery. Zelingrová a Chabičovský porazili Koreu

Pár českých curlerů Vít Chabičovský a Julie Zelingrová slaví první vítězství po...

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si připsali na olympijském turnaji smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo první výhru. V pátém duelu zdolali 9:4 Koreu, jež stejně jako mladí Češi své první...

7. února 2026  16:31,  aktualizováno  16:50

Chci být jako Johannes Bö, sní ukrajinský biatlonista. Své zemi přeje medaili

Ukrajinský biatlonista Vitalij Mandzin.

Před začátkem sezony byl označován za velký talent biatlonu, v hodnocení je aktuálně druhým nejlepším závodníkem do 23 let. A přesto, že ve Světovém poháru se Vitalij Mandzin na stupně vítězů dostal...

7. února 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.