Riccardo vystoupil na pódium ve stejném oblečení jako slavní běžci Fulvio Valbusa, Christian Zorzi, Giorgio Di Centa e Pietro Piller Cottrer, usmíval se a mával publiku. K životnímu zážitku se přitom dostal díky nepříjemné události, která vyvolala pobouření v celé Itálii.
V úterý 27. ledna odpoledne se vracel ze školy domů autobusem. Na trase už ale platilo výrazně vyšší jízdné zavedené v souvislosti s olympiádou. Riccardo neměl na doplatek, a řidič ho proto z autobusu vykázal. Chlapec pak musel jít šest kilometrů pěšky sněhem, v mrazu hluboko pod nulou.
|
Školák neměl na olympijské jízdné a musel do mrazu. Pak dostal obrovský dar
Když dorazil domů, měl podle webu Ilnordest.it zmodralé rty, tělesnou teplotu jen 35,4 °C a potřeboval okamžitou pomoc.
Událost vyvolala velké pohoršení. Rodinu následně kontaktovala Nadace Milano Cortina 2026 s nabídkou účasti na zahajovacím ceremoniálu. „Nejdřív jsem si myslela, že je to žert,“ citoval Riccardovu matku Sole Vatalanovou web Ilnordest.it. Podle ní šlo o nejhezčí dárek, jaký chlapec mohl dostat.
Incident zároveň otevřel debatu o zdražování v době olympiády. V Riccardově případě šlo o rozdíl mezi běžným jízdným 2,50 eura a takzvaným olympijským tarifem, který na dané lince dosahoval deseti eur. Dopravce po kritice rychle zareagoval a pro místní rezidenty obnovil standardní tarif.
|
Sukně a olej zůstaly doma. Sportovec z Tongy se nečekaně oblékl a nesl vlajku
Řidič autobusu se podle Ilnordest.it rodině později omluvil, rodiče omluvu přijali. „Jako rodina se domníváme, že je lepší vyhnout se mediálnímu lynči vůči řidiči. Chápeme ho a omluvu přijímáme. Pro nás je věc uzavřená,“ citoval web Riccardovy rodiče.