Randechtivá olympionička si založila účty na seznamkách, v Cortině už měla schůzku

David Chuchma
  8:30
Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová na sebe během zimních olympijských her upozornila nejen sportovními výkony, ale i neobvyklým osobním příběhem. Sama se veřejně označila za „nejžádanější svobodnou ženu olympiády“ – a podle všeho se jí tento krok vyplatil.
Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová.

Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová. | foto: ČTK

Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová během zimních olympijských her v Cortině,...
Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová během zimních olympijských her v Cortině,...
Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová závodí společně s reprezentační kolegyní...
Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová během zimních olympijských her v Cortině,...
Čtyřiadvacetiletá reprezentantka USA obsadila společně s partnerkou Chevonne Forganovou páté místo v soutěži dvojic na saních v Cortině. Medaile jim unikla zhruba o jednu sekundu.

Kirkbyová se ale po závodě nevrátila zpět do Spojených států, zůstala v olympijské vesnici a dál dokumentovala dění kolem sebe.

Na sociálních sítích otevřeně popsala, že se během her snaží najít romantického partnera. Založila si účty na seznamovacích aplikacích Hinge a Tinder a sdílela své zkušenosti s více než 39 tisíci sledujícími. Podle deníku Mirror se dokonce veřejně obrátila i na amerického snowboardistu Jakea Patesa s nabídkou schůzky.

Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová během zimních olympijských her v Cortině, kde po pátém místě v závodě dvojic sdílela na sociálních sítích i momenty ze svého osobního života.

Nakonec si však její pozornost získal jiný muž – fanoušek, který ji kontaktoval prostřednictvím soukromých zpráv. Kirkbyová o tom pro New York Post uvedla, že jí napsal zhruba dva týdny předem.

„Napsal mi, že má od 13. do 16. volno a ptal se, jestli by bylo divné, kdyby si zarezervoval ubytování pět minut ode mě. Řekla jsem mu, ať do toho klidně jde,“ popsala. Muž je podle jejích slov Američan, který momentálně žije ve Velké Británii, odkud do Itálie přiletěl jen kvůli ní.

Krátce po svém olympijském vystoupení zveřejnila Kirkbyová video se zprávou, že má domluvené první rande. Následně sdílela fotografii s pizzou a popiskem o své první schůzce v Cortině po skončení závodů. Tvář jejího doprovodu na snímku zakryla symbolem USA.

sophia.kirkby

“Competed already, now I’m going out there and being romantic.”

#dating #valetine #romantic #olympics #milanocortina2026

15. února 2026 v 12:48
Na Valentýna pak sportovkyně ukázala i další část programu – návštěvu wellness centra a sauny. V jednom z příspěvků se objevila v červených plavkách, později zveřejnila i snímek, na kterém jsou oba v županech.

„Měla jsem ten nejhezčí wellness den – župany, sauna a malý restart po nejnáročnějších týdnech mého života,“ napsala k fotografii.

sophia.kirkby

First Valentine’s Day date = a spa date. ‍♀️ ❤️

For the next four hours I’m doing recovery the only way I know how: spa + sauna + cold plunge after competition week.
(Had to delete the first video, this is the exact same thing don’t worry, just needed to cut of the end lol)

#Valentine #date #love #olympics #milanocortina2026

14. února 2026 v 13:16
