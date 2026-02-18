Čtyřiadvacetiletá reprezentantka USA obsadila společně s partnerkou Chevonne Forganovou páté místo v soutěži dvojic na saních v Cortině. Medaile jim unikla zhruba o jednu sekundu.
Kirkbyová se ale po závodě nevrátila zpět do Spojených států, zůstala v olympijské vesnici a dál dokumentovala dění kolem sebe.
|
Jsem svobodná a chci randit. Americká sáňkařka bere olympiádu po svém
Na sociálních sítích otevřeně popsala, že se během her snaží najít romantického partnera. Založila si účty na seznamovacích aplikacích Hinge a Tinder a sdílela své zkušenosti s více než 39 tisíci sledujícími. Podle deníku Mirror se dokonce veřejně obrátila i na amerického snowboardistu Jakea Patesa s nabídkou schůzky.
Nakonec si však její pozornost získal jiný muž – fanoušek, který ji kontaktoval prostřednictvím soukromých zpráv. Kirkbyová o tom pro New York Post uvedla, že jí napsal zhruba dva týdny předem.
„Napsal mi, že má od 13. do 16. volno a ptal se, jestli by bylo divné, kdyby si zarezervoval ubytování pět minut ode mě. Řekla jsem mu, ať do toho klidně jde,“ popsala. Muž je podle jejích slov Američan, který momentálně žije ve Velké Británii, odkud do Itálie přiletěl jen kvůli ní.
|
Krátce po svém olympijském vystoupení zveřejnila Kirkbyová video se zprávou, že má domluvené první rande. Následně sdílela fotografii s pizzou a popiskem o své první schůzce v Cortině po skončení závodů. Tvář jejího doprovodu na snímku zakryla symbolem USA.
Na Valentýna pak sportovkyně ukázala i další část programu – návštěvu wellness centra a sauny. V jednom z příspěvků se objevila v červených plavkách, později zveřejnila i snímek, na kterém jsou oba v županech.
„Měla jsem ten nejhezčí wellness den – župany, sauna a malý restart po nejnáročnějších týdnech mého života,“ napsala k fotografii.