Olympiáda plná převlékání. Trenér mění bundu země podle toho, koho právě vede

David Chuchma
  10:01
Pro fanoušky krasobruslení je nepřehlédnutelný. Když se kamera zaměří na mantinel, otázka nezní, zda se objeví Benoit Richaud, ale v jakých barvách. Francouzský trenér a choreograf na olympiádě přebíhá mezi reprezentacemi tak často, že během jednoho večera několikrát mění bundu podle toho, kterého závodníka právě vede.
Fotogalerie2

Benoit Richaud (vlevo) coby kouč Francouze Adama Siao Him Fa na olympijských hrách 2026. | foto: Profimedia.cz

Richaud sám uvádí, že spolupracuje se šestnácti bruslaři ze třinácti zemí. Oficiálně je veden jako trenér čtyř závodníků, v praxi je ale k vidění u mantinelu i při jízdách dalších es – například Francouze Adama Siaa Him Fa nebo Gruzínce Niky Egadzeho.

Benoit Richaud (vpravo) coby kouč Maxima Naumova na olympijských hrách 2026

Právě oni startovali v krátkém programu dokonce hned po sobě, což pro kouče znamenalo bleskový přesun i rychlé převlékání.

Podobné situace nastaly i v týmové soutěži. Nejprve se objevil v gruzínském saku, krátce nato už fandil v kanadských barvách.

„Je to hlavně o organizaci, musí to jít rychle. Emočně je to ale hodně náročné,“ přiznal Richaud v rozhovoru pro BBC. Když je u svého svěřence, je prý stoprocentně soustředěný jen na něj.

Jeho koučink je pověstný intenzitou. Sleduje každý detail, tlačí na výkon, ale zároveň klade velký důraz na výraz a příběh na ledě. „Chci vytvářet něco, co jde dál než jen sport,“ vysvětlil.

Láska na olympiádě. Podívejte se, kteří sportovci v Itálii tvoří pár

Vedle emocí řeší i praktickou stránku věci: kde mít tu správnou bundu. Většinou si je chystá v šatnách závodníků, případně mu pomáhají týmoví manažeři.

Výsledky zatím mluví za vše – Siao Him Fa zůstává ve hře o medaile a Richaud patří k nejviditelnějším postavám olympijského krasobruslení.

