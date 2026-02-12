Richaud sám uvádí, že spolupracuje se šestnácti bruslaři ze třinácti zemí. Oficiálně je veden jako trenér čtyř závodníků, v praxi je ale k vidění u mantinelu i při jízdách dalších es – například Francouze Adama Siaa Him Fa nebo Gruzínce Niky Egadzeho.
Právě oni startovali v krátkém programu dokonce hned po sobě, což pro kouče znamenalo bleskový přesun i rychlé převlékání.
Podobné situace nastaly i v týmové soutěži. Nejprve se objevil v gruzínském saku, krátce nato už fandil v kanadských barvách.
„Je to hlavně o organizaci, musí to jít rychle. Emočně je to ale hodně náročné,“ přiznal Richaud v rozhovoru pro BBC. Když je u svého svěřence, je prý stoprocentně soustředěný jen na něj.
Jeho koučink je pověstný intenzitou. Sleduje každý detail, tlačí na výkon, ale zároveň klade velký důraz na výraz a příběh na ledě. „Chci vytvářet něco, co jde dál než jen sport,“ vysvětlil.
Vedle emocí řeší i praktickou stránku věci: kde mít tu správnou bundu. Většinou si je chystá v šatnách závodníků, případně mu pomáhají týmoví manažeři.
Výsledky zatím mluví za vše – Siao Him Fa zůstává ve hře o medaile a Richaud patří k nejviditelnějším postavám olympijského krasobruslení.