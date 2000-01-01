náhledy
Ester Ledecká, Sofia Goggiaová či vítězka sjezdu Breezy Johnsonová. Favoritky a celkem pak sedmnáct z 43 lyžařek se nedokázaly poprat s tratí olympijského super-G. Pády, ztráta stability, neprojetí branky. Kdo také závod nedokončil?
Autor: Reuters
Po snowboardovém paralelním obřím slalomu, kde vypadla ve čtvrtfinále, si Ester Ledecká chtěla spravit chuť na trati olympijského super-G. Jenže ve spodní části chybovala, nechala se rozhodit a upadla.
Autor: Reuters
Italka Sofia Goggiaová se vydala na trať hned za Ledeckou. V polovině závodu ztratila stabilitu a vyjela mimo trať.
Autor: AP
Vítězka sjezdu Breezy Johnsonová na trati olympijského super-G upadla a zastavila se až v ochranné síti.
Autor: AP
Kanaďanka Valerie Grenierová musela závod olympijského super-G také předčasně ukončit.
Autor: Reuters