Olympijské hry znovu otevřely v Česku debatu o přechylování ženských příjmení. Česká televize, která olympiádu vysílá, na svém webu zveřejnila vysvětlení, proč se k jazykovým pravidlům vrací. Podle ohlasů divákům často nevadí samotné přechylování, ale nejednotnost v přenosech a textech.
Debaty o přechylování ženských příjmení se v Česku pravidelně vyostřují při velkých sportovních akcích.

A právě při olympiádách je téma vždy silné. Právě při nich se v krátkém čase objevují stovky jmen z různých jazykových prostředí a rozdílné způsoby jejich užívání v přenosech a článcích začínají působit nejednotně a pro část diváků i matoucím dojmem.

I druhý olympijský zápas končí prohrou. Curleři nestačili na Švédy

Česká televize se k tématu vrátila po hrách v Paříži 2024 a na svém webu zveřejnila text věnovaný přechylování. Upozorňuje v něm, že úprava cizích vlastních jmen není svévole ani neúcta k jejich nositelkám a nositelům.

Z dokumentu ČT

... Ve sportovním programu jsme dosud postupovali podle bodu 3 (Přechylovat pouze příjmení cizinek, příjmení Češek, která jsou oficiálně nepřechýlená, ponechávat v nepřechýlené podobě.: přechylována jsou příjmení cizinek, oficiálně nepřechýlená příjmení Češek se nepřechylují.)

  • cizinky: vítězí pohled jazykového systému
  • Češky: vítězí preference nositelek příjmení

Z hlediska uživatelů jazyka je tento rozpor jasně zdůvodnitelný: užívání příjmení v češtině je důležitější pro Češky než pro cizinky, ale z hlediska jazykového systému je tento rozpor naopak paradoxní: jako důležitější se jeví bezproblémové skloňování příjmení Češek (u nichž převažují příjmení domácího původu) než příjmení cizinek.

Podle ohlasů ÚJČ se zdá, že právě tato nejednotnost vadí velké skupině diváků.

Po shromáždění všech stanovisek a argumentů jsme udělali tento závěr:

Přechylování příjmení všech žen (pokud to zakončení příjmení umožňuje), bez ohledu na to, zda jde o Češky, nebo cizinky

  • z hlediska gramatického systému nejvýhodnější
  • v komunikaci výhodné pro mluvčího (úspornost vyjadřování, možnost zacházet se všemi příjmeními stejně) i posluchače (jasnost, srozumitelnost)
  • nevýhoda: nesoulad mezi oficiální podobou příjmení a formou užitou v komunikaci

Žádné z navržených řešení není ideální, při každém se bude určitá skupina cítit poškozená. Odpůrci přechylování jsou nejhlasitější skupinou, s ohledem na odpor vůči dosavadní praxi.

Zdroj: Česká televize

Čeština si jména tradičně přizpůsobuje pomocí koncovek – skloňováním a přechylováním – aby byla ve větě srozumitelná. Zároveň ale připouští, že debata o přechylování nemá řešení, které by uspokojilo všechny.

Zatímco u mužských příjmení se změna tvaru při skloňování bere jako samozřejmost, u ženských příjmení se stejný princip stal v posledních letech předmětem emotivních sporů.

Přitom i u mužů se příjmení od druhého pádu dál běžně mění, aniž by to vyvolávalo odpor. Rozdíly mezi přechýlenými a nepřechýlenými podobami se přitom naplno projeví až při používání ve všech sedmi pádech.

Cyklistka Kopecký přestupuje, bude jezdit v týmu se šampionkou Kopeckou

Podle ohlasů, s nimiž se Česká televize setkala, divákům často vadí ještě víc než samotné přechylování právě nejednotnost. Dosavadní praxe, kdy se přechylovala příjmení cizinek, zatímco u Češek se respektovala jejich osobní preference, totiž vedla k paradoxním situacím.

Kopecký, Kopecky (Kopecká)?

Zajímavě vyznívá příjmení dvou cyklistek. Češka Julia se jmenuje Kopecký (tak se píše a v češtině i vyslovuje), Belgičanka Lotte se jmenuje Kopecky (ale v češtině píšeme a vyslovujeme Kopecká).

Aby zmatků nebylo málo, obě závodí ve stejném profesionálním týmu Team SD Worx–Protime.

Typickým příkladem jsou sportovní soutěže, v nichž se vedle sebe objevují různé podoby téhož typu jména. V cyklistických závodech tak mohla jet Kopecká reprezentující Belgii proti české cyklistce Kopecký. Nešlo přitom o rozpor v pravidlech češtiny, ale o rozdílné způsoby jejich uplatňování v praxi.

Zkušenosti z olympijských her vedly Českou televizi k tomu, že se otázkou přechylování začala zabývat systematičtěji ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český.

Jazykovědci popsali čtyři možné přístupy – od ponechání nepřechýlených příjmení u všech žen až po přechylování všech, pokud to jejich zakončení umožňuje (viz odkaz v boxíku).

Poslední olympiáda je moc silný moment. Letos jsem pořád brečela, říká Sáblíková

Z hlediska českého jazykového systému se jako nejvýhodnější jeví přechylování všech ženských příjmení. Umožňuje jejich bezproblémové skloňování a větší srozumitelnost pro mluvčí i posluchače.

Nevýhodou zůstává nesoulad mezi oficiální podobou příjmení a tvarem používaným v komunikaci, přesto se právě nejednotnost ukazuje jako problém, který diváci vnímají nejcitlivěji.

„Žádné z navržených řešení není ideální, při každém se bude určitá skupina cítit poškozená,“ uvádí Česká televize s tím, že snaží sportovkyním i dalším ženám s nepřechýlenou variantou příjmení vysvětlit, že úprava jejich jména není vedena neúctou nebo svévolí, ale snahou udržet srozumitelnost a jazykový systém české věty.

