Hudba se stala jednou z cest, jak olympijskou atmosféru přiblížit i mimo sportoviště. Český olympijský výbor proto před blížícími se zimními hrami představuje nový singl POĎ SI 2.0, na kterém spolupracovalo uskupení Ťupíci. Skladba vznikla jako volné pokračování dřívějšího hitu, tentokrát ale s jasným zaměřením na zimní sporty a fandění.
Uskupení Ťupíci, které tvoří Bára Poláková, Jan Cina a manžel Evy Adamczykové Marek, se poprvé představilo v létě 2025. Od té doby si vybudovalo styl založený na lehkosti, humoru a nadsázce, který nyní přenáší i do olympijského kontextu. Novinka se vyhýbá roli oficiální hymny a místo toho funguje spíš jako nenucený doprovod k fandění a sportovní náladě.
|
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Původně se uvažovalo o návratu ke starší skladbě POĎ SI z roku 2019. Autoři se ale nakonec rozhodli jít jinou cestou a vytvořit nový materiál. „Nechtěli jsme jen oprášit starou věc. Chtěli jsme, aby to bylo aktuální a mělo to vlastní energii,“ vysvětluje Bára Poláková pro server Olympijský tým.
Výraznou součástí projektu je Eva Adamczyková.
„Je to hlavně o obdivu ke sportovcům a o radosti z fandění. O tom, že člověk má často na víc, než si sám myslí,“ říká Jan Cina. Marek Adamczyk pak s nadhledem vzpomíná na natáčení klipu: „Největší zábava byla práce s oblečením. Vrstvili jsme na sebe různé kousky a vznikaly dost nečekané kombinace.“
|
Olympijské hry se blíží, přípravy finišují. Vedení české výpravy věří až v pět medailí
Tvůrci se shodují, že skladba nemá ambici posluchače poučovat nebo dojímat. Má fungovat jednoduše jako impulz. „Stačí si ji pustit, moc to neřešit a nechat ji působit,“ dodává Adamczyk.
Singl zapadá do širší kampaně POJĎ, kterou Český olympijský výbor staví na emocích, pohybu a společném fandění.