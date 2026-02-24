Češi brali víc než Američané nebo Norové. Kolik vydělali medailisté na olympiádě?

Pro fanoušky je na konci olympijských her nejdůležitější počet medailí. Samotní sportovci pak za každý kov dostávají od národních asociací finanční prémii, které se různí. Které státy svým sportovcům slíbily neštědřejší odměny?
Každá ze zlatých medailí udělovaných na zimních olympijských hrách 2026 obsahuje přibližně šest gramů zlata, které pokrývá zhruba 500 gramů stříbra.

Samotná hodnota kovu přesahuje 2 000 dolarů (v přepočtu zhruba 47 tisíc korun). Skutečná cena olympijského triumfu je ale mnohem vyšší – pro řadu sportovců představuje i výraznou finanční prémii.

Čeští olympionici Metoděj Jílek a Zuzana Maděrová za zlatou medaili dostanou 2,4 milionu korun. Stříbro Jílka a Evy Adamczykové je oceněno částkou 1,8 milionu korun, Tereza Voborníková si za bronz připíše 1,2 milionu korun. Pokud jeden sportovec získal na hrách více medailí, náleží mu prémie za každou z nich zvlášť.

Menší odměny pro paralympioniky? Šťastný po kritice couvá, slíbil nápravu

V mezinárodním srovnání patří Česko k nadprůměru, na elitní desítku ale těsně nedosáhlo. S částkou 2,4 milionu korun za zlatou medaili by se zařadilo na jedenácté místo, hned za Estonskem.

Výrazně štědřejší je například Itálie, kde činí prémie za zlato v přepočtu 4,35 milionu korun. Italští sportovci vybojovali deset zlatých medailí.

Zajímavé je i srovnání s tradičními sportovními velmocemi. Norsko, které na hrách získalo 41 medailí (nejvíc ze všech), z toho 18 zlatých, sportovcům nevyplácí prémii přímo. Místo toho úspěšní oylmpionici dostanou stipendium v hodnotě zhruba 350 tisíc korun, které čerpají v dalším tréninku.

Spojené státy americké, jejichž sportovci vybojovali 12 zlatých medailí, odměňují zlato částkou přibližně 770 tisíc korun.

Nejúspěšnějším sportovcem her se stal norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo, který ovládl všech šest závodů, do nichž nastoupil. Jeho krajan, biatlonista Sturla Holm Laegreid, přidal pět medailí (0-3-2).

Další biatlonisté Julia Simonová vybojovala tři zlata a stříbro, Quentin Fillon Maillet tři zlaté a bronz a Lou Jeanmonnotová dvě zlaté, jedno stříbro a bronz. Čtyři medaile celkem získala také švédská běžkařka Ebba Anderssonová (1-3-0) a rychlobruslařka na krátké dráze Courtney Saraultová z Kanady (0-2-2).

Finanční bonusy navíc nejsou jedinou odměnou, kterou si medailisté z her odvážejí. V některých zemích stát oceňuje olympijské vítěze i věcnými dary – například bytem, jehož velikost se odvíjí od hodnoty vybojované medaile.

Olympiáda tak pro mnohé nekončí jen závěrečným ceremoniálem, ale i zásadním zajištěním do dalších let.

TOP 10 zemí s nejvyšší odměnou za olympijské zlato v přepočtu na Kč
1.Singapur16 milionů korun0-0-0
2.Hongkong15,7 milionu korun0-0-0
3.Polsko7,2 milionu korun0-3-1
4.Kazachstán5, 1 milionu korun1-0-0
5.Itálie4,35 milionu korun10-6-14
6.Kypr3,6 milionu korun0-0-0
7.Bulharsko3 miliony korun0–0-2
8.Litva2,7 milionu korun0-0-0
9.Kosovo2,65 milionu korun0-0-0
10.Estonsko2,41 milionu korun0-1-0
11.Česko 2,40 milionu korun2-2-1

Zdroj: Forbes

