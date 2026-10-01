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Oktagon podal trestní oznámení na divačku. Při hymně hajlovala v hledišti

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  15:26
Pohled na zaplněný Deutsche Bank Park z novinářské tribuny.

Pohled na zaplněný Deutsche Bank Park z novinářské tribuny. | foto: MF DNES

Německý zápasník Jaime Cordero se chystá na svůj zápas v Oktagonu.
Zaplněný Deutsche Bank Park sleduje Oktagon 94.
Fréderic Vosgröne v souboji s Karlosem Vémolou.
David Kozma oslavuje triumf nad Christianem Eckerlinem.
14 fotografií
Oktagon řeší po velkém turnaji ve Frankfurtu nepříjemný incident. Jedna z divaček v hledišti totiž při německé hymně zdvihla pravici. V Německu přitom hrozí za hajlování trestní postih. Organizace oznámila, že na ženu podala trestní oznámení a zakáže ji vstup na všechny své akce.

Na frankfurtský stadion dorazilo během víkendového Oktagonu 94 přibližně 58 tisíc fanoušků. Při zahájení turnaje ale jedna z divaček upoutala pozornost gestem, které je v Německu trestné. Během německé státní hymny totiž podle zveřejněného videa zdvihla svou pravici.

Záběry se následně začaly šířit na sociálních sítích a organizace se od chování divačky okamžitě distancovala. Oktagon zároveň oznámil, že případ nenechá bez reakce. „Takové gesto je v Německu trestným činem. Podali jsme trestní oznámení,“ uvedla organizace ve svém prohlášení.

Situací se už zabývá také frankfurtská policie. Podle dostupných informací se žena sama přihlásila a její jednání je nyní předmětem vyšetřování. Oktagon k tomu navíc přidal vlastní trest, na své budoucí turnaje ji už nepustí.

„Osoby, které se takto chovají, nemají na našich akcích místo,“ uvedla organizace. Zároveň zdůraznila, že extremistické chování je v rozporu s jejími hodnotami.

Na incident reagoval už dříve také šéf Oktagonu Ondřej Novotný. Ve fotbalovém podcastu Kudy běží zajíc uvedl, že organizace situaci řeší. „Jak mám uhlídat 60 tisíc lidí? Už tu ženu žalujeme,“ řekl.

Nešlo přitom o jedinou kontroverzní situaci, která se kolem frankfurtského turnaje řešila. Pozornost vzbudil také německý zápasník Tamerlan Dulatov, jenž při nástupu do klece vytáhl palestinskou vlajku. Organizace přitom zápasníkům povoluje při nástupu pouze vlajku jejich země.

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