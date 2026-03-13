Krátce před začátkem paralympiády přitom nebylo jisté, jestli se do Itálie vůbec dostane. Tři týdny před startem soutěží se jí totiž vrátila infekce v noze, se kterou měla problémy už v minulé sezoně.
„Musela jsem kvůli tomu na týden do nemocnice,“ uvedla šestatřicetiletá sportovkyně pro magazín People.
|
Ukrajinský paralympionik trénoval s pomocí umělé inteligence. Získal stříbro
Situace byla natolik vážná, že hrozilo, že Mastersová nebude schopná vůbec závodit. „Byla chvíle, kdy jsem si uvědomila, že pokud nedostanu potřebnou lékařskou pomoc včas, nebudu moci na hrách startovat,“ přiznala.
Kromě infekce navíc krátce před soutěžemi utrpěla také otřes mozku. „Nejtěžší bylo čekat, až mi lékaři dovolí znovu trénovat, zatímco dny a týdny ubíhaly,“ popsala.
|
Simča je tvrďák, nezastaví ji ani krvavé pády, říká o Bubeníčkové trasér Šrůtek
I přes zdravotní komplikace ale nakonec na hry odcestovala. V Itálii vyhrála sprint v para biatlonu v sedě, následně triumfovala také ve sprintu v para běhu na lyžích a třetí zlato přidala v závodě na deset kilometrů.
Krátce před startem her o svých problémech promluvila také na sociálních sítích. Poslední týdny označila za „tvrdý reset“, který ji podle jejích slov prověřil víc než jakýkoli trénink.
„Je snadné být sportovcem, když všechno funguje. Ale když přijdou těžké chvíle v nejhorší možný okamžik a vy se znovu zvednete, právě tehdy se ukáže skutečný charakter sportovce,“ napsala.
Po prvním závodě na hrách si mohla oddechnout a užít si i chvíle mimo tratě. V Itálii ji totiž podporuje její snoubenec Aaron Pike, rovněž paralympionik, se kterým tvoří pár už více než deset let.