Zápas sledoval třeba podnikatel Ivo Rittig, mezi hosty se objevili také novomanželé Sabina Karásková a Makhmud Muradov.
Trpišovský: Slušná partie, ale mohlo to být větší drama. Standardky? Dobrá práce
Atmosféru fotbalového svátku si nenechal ujít ani Matěj Mareš, syn moderátora Leoše Mareše, který se fotkami pochlubil na sociálních sítích. Cestu do Vršovic našel i hudebník Radeček.
Barcelona v Česku: přestřelky v Edenu a Plzni, Messiho hattrick i Hapalova penalta
Vedle celebrit dorazila do Edenu také řada politiků – předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, europoslanec Alexandr Vondra, pražský primátor Bohuslav Svoboda či bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek.
Sám neví, jak ho dal. Ale na gól Barceloně nikdy nezapomenu, říká slávista Kušej
Fotbalovou obec zastupoval předseda FAČR David Trunda. Na zápas mimo jiné zavítal fotbalový agent a lovec talentů Filipe Macedo Alves, pod jehož křídla patří například stoper Leverkusenu Edmond Tapsoba.