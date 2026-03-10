Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Paul svoji partnerku během her osobně podporoval na tribunách a společně sdíleli řadu oslavných videí na sociálních sítích. Tentokrát se americký boxer a influencer, kterého na Instagramu sleduje téměř 29 milionů lidí, pochlubil dalším momentem ze soukromí. Ve videu zveřejněném na svém profilu předává Leerdamové nový Brabus G-Class.
„Pro mou královnu jen to nejlepší. Tvrdě pracovala na zlaté a stříbrné medaili, tak jsem jí pořídil bronzový G-wagon,“ napsal Paul k příspěvku.
Na záběrech zakrývá Leerdamové oči rukama, zatímco stojí před černým vozem ozdobeným velkou červenou mašlí. Jakmile jí ruce sundá, nizozemská závodnice překvapeně vykřikne, svého partnera obejme a okamžitě běží auto prozkoumat.
|
Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala
Cena vozu Brabus G-Class obvykle začíná na více než osmi milionech korun, přesná částka se ale liší podle modelu, úprav i výbavy. Podle motoristických fanoušků by vůz, který Leerdamová dostala, mohl stát minimálně půl milionu dolarů, tedy přes deset milionů korun.
Olympijské vystoupení Leerdamové přitom provázelo i několik kontroverzí. Před začátkem her například vyvolala debatu cestou do Itálie soukromým tryskáčem ozdobeným olympijskými symboly a jejími fotografiemi. Kritiku doma v Nizozemsku vyvolalo také její rozhodnutí několik dní před závody nekomunikovat s médii, což veřejně zpochybnila i bývalá rychlobruslařská hvězda Ireen Wüstová.