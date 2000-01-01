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Serena Williamsová se po čtyřech letech vrací na Wimbledon, turnaj, na kterém zanechala jednu z nejvýraznějších stop tenisové historie. V All England Clubu dosud získala 14 titulů: sedm ve dvouhře, šest v ženské čtyřhře po boku sestry Venus a jeden v mixu. Poprvé se tu objevila jako nadějný šestnáctiletý talent v 90. letech, teď sena londýnskou trávu vrací jako legenda.
Autor: AP
Na Wimbledonu se Serena Williamsová představila poprvé už jako šestnáctiletá v roce 1998. Ve dvouhře došla do třetího kola, kde zápas s Virginií Ruanovou Pascualovou nedohrála. Přesto odjížděla s titulem: ve smíšené čtyřhře triumfovala s Maxem Mirným.
Autor: ČTK
Wimbledon 1999 Serena Williamsová vynechala. Po roční pauze se vrátila mnohem silnější. Ve dvouhře prošla až do semifinále, kde ji zastavila starší sestra Venus. Bok po boku nastoupily v ženské čtyřhře, kterou poprvé ve Wimbledonu ovládly.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2001 Serena Williamsová znovu patřila k favorizovaným hráčkám, ve dvouhře však skončila ve čtvrtfinále. Vyřadila ji Jennifer Capriatiová. Ve čtyřhře s Venus obhajovaly titul, ale ve třetím kole z turnaje odstoupily ze zdravotních důvodů.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2002 se Serena Williamsová stala královnou Wimbledonu. Ve finále dvouhry porazila sestru Venus a poprvé zvedla nad hlavu slavnou trofej. Se sestrou navíc přidala i titul v ženské čtyřhře.
Autor: ČTK
V roce 2003 singlový titul obhájila. Ve finále znovu narazila na Venus. Ve čtyřhře už tak úspěšná nebyla: sestry Williamsovy skončily ve třetím kole.
Autor: ČTK
V dalším roce došla Serena Williamsová ve Wimbledonu potřetí za sebou do finále, tentokrát ale narazila na Marii Šarapovovou. Tehdy sedmnáctiletá Ruska ji porazila a získala svůj první grandslamový titul.
Autor: Profimedia.cz
Rok 2005 přinesl jedno z jejích největších wimbledonských zklamání. Serena Williamsová vypadla už ve třetím kole s Jill Craybasovou, tehdy hráčkou mimo nejužší špičku.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2006 Serena Williamsová ve Wimbledonu chyběla. Po zdravotně složitějším období se do turnaje vrátila v roce 2007. Ve čtvrtfinále ji zastavila Justine Heninová.
Autor: Mary Evans/Allstar/Michael Mayhew, Profimedia.cz
Wimbledon 2008 nabídl další sesterské finále. Tentokrát byla úspěšnější Venus, která Serenu porazila ve dvou setech. Společně si ale sestry dokráčely pro titul v ženské čtyřhře.
Autor: Mary Evans/Allstar/Michael Mayhew, Profimedia.cz
V roce 2009 se Serena Williamsová vrátila na wimbledonský trůn. Ve finále dvouhry oplatila Venus předchozí porážku a získala třetí wimbledonský titul v singlu. Krátce na to sestry Williamsovy znovu slavily i triumf ve čtyřhře.
Autor: Mary Evans/Allstar/Michael Mayhew, Profimedia.cz
V roce 2010 byla Serena Williamsová na trávě suverénní. Turnajem prošla bez ztráty setu a ve finále porazila Veru Zvonarevovou. Ve čtyřhře však s Venus překvapivě vypadly už ve čtvrtfinále.
Autor: ČTK
O rok později se po zdravotní pauze Serena Williamsová na Wimbledon vrátila, ale comeback ještě nebyl vítězný. Ve dvouhře skončila v osmifinále, kde ji porazila Marion Bartoliová.
Autor: ČTK
Rok 2012 se stal jedním z jejích nejsilnějších wimbledonských ročníků. Ve finále dvouhry porazila Agnieszku Radwaňskou a získala pátý singlový titul. S Venus navíc ovládla i ženskou čtyřhru, kde ve finále porazily český pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká.
Autor: Profimedia.cz
Do ročníku 2013 Serena Williamsová vstupovala jako velká favoritka, ale senzačně ji zastavila Sabine Lisická. Němka ji porazila v osmifinále a postarala se o jeden z největších šoků turnaje.
Autor: Profimedia.cz
Na ročník 2014 Williamsová ráda nevzpomíná. Ve dvouhře skončila už ve třetím kole po překvapivé porážce od Alizé Cornetové. Ve čtyřhře pak nastoupila s Venus, ale jejich zápas druhého kola skončil skrečí. Serena měla zdravotní potíže a na kurtu viditelně nebyla v pořádku.
Autor: Profimedia.cz
O rok později si napravila chuť. Ve finále porazila Garbiñe Muguruzaovou a získala šestý wimbledonský titul ve dvouhře.
Autor: Profimedia.cz
Rok 2016 byl jejím posledním velkým wimbledonským triumfem. Ve finále dvouhry porazila Angelique Kerberovou a získala sedmý titul. S Venus navíc přidala šestý společný wimbledonský titul ve čtyřhře.
Autor: Profimedia.cz
Po mateřské pauze se Serena Williamsová vrátila na londýnský grandslam v roce 2018 a došla až do finále. V boji o titul ale nestačila na Angelique Kerberovou, která jí oplatila porážku z roku 2016. Ve čtyřhře v tomto ročníku nenastoupila.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2019 byla znovu blízko titulu, ale finále proti Simoně Halepové jí nevyšlo. Rumunka odehrála téměř bezchybný zápas a zvítězila jednoznačně. V tomto roce si Serena Williamsová zahrála mix. Vytvořila hvězdnou dvojici s domácím Andym Murraym. Došli do třetího kola.
Autor: ČTK
Návrat po pandemické pauze skončil smutně. Ročník 2021 pro Serenu Williamsovou skončil v prvním kole. V zápase proti Aljaksandře Sasnovičové uklouzla, zranila se a za stavu 3:3 musela zápas vzdát.
Autor: ČTK
Ve Wimbledonu 2022 nastoupila Williamsová na divokou kartu, ale skončila hned v prvním kole. Po dramatickém třísetovém zápase ji vyřadila Harmony Tanová. Za bouřlivého potlesku se tehdy rozloučila s publikem, neboť se očekával konec kariéry legendární hráčky a držitelky 23 grandlamových titulů. Jenže Williamsová se na kurty vrátila. Co předvede na letošním Wimbledonu?
Autor: ČTK