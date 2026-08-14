Čtyřiadvacetiletá Kolbeová doběhla v semifinále běhu na 800 metrů šestá. Po závodě dostala prostor před televizními kamerami, a ještě před koncem rozhovoru se rozhodla vrátit k tématu, které ji zjevně zasáhlo. V komentářích na sociálních sítích totiž podle svých slov narazila na velmi tvrdé útoky namířené proti některým německým atletům.
„Mohu říct ještě jednu věc?“ zeptala se nejprve. Poté poděkovala fanouškům za podporu a zároveň upozornila, že ne všem německým reprezentantům se jí dostává.
„Vidím opravdu tvrdé komentáře u některých sportovců a chtěla bych, abychom tady reprezentovali Německo a dostávali podporu od všech, kteří nás sledují. Očekávala bych trochu více respektu,“ řekla Kolbeová.
Následně v kritice negativních komentářů pokračovala. „Nechci si představovat, jaké by to bylo, kdybych nebyla bílá,“ prohlásila. Právě tím chtěla upozornit na skutečnost, že někteří její kolegové jsou kvůli barvě pleti vystaveni nenávistným reakcím, kterým ona sama v takové míře nečelí.
Sportovkyně následně svůj vzkaz zakončila jasnou výzvou. „Očekávám od všech diváků potřebný respekt a také to, že budou oslavovat fantastické výkony našich sportovců,“ uvedla.
Německý atletický svaz se přitom tímto problémem zabývá aktivně. V Birminghamu má svého pracovníka, který se věnuje právě nenávistným komentářům, a spolupracuje také s frankfurtskou prokuraturou na identifikaci, mazání a případném trestním stíhání těchto příspěvků.