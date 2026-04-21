Internetovým virálem se stalo video z cílové rovinky maratonu ve městě Wilmington. V centru dění je čtyřiadvacetiletý běžec Joshua Jackson, který za podpory přihlížejících sprintuje do cíle. Několik desítek metrů před ním běží výrazně pomaleji Carson Mello.
Ten už byl přesvědčený o svém vítězství, a aniž by tušil, že se k němu zezadu závratnou rychlostí blíží soupeř, začal ještě před cílem zvedat ruce a slavit triumf.
Joshua Jackson ho ale těsně před cílem dostihl. A právě sprintující závodník pak proťal cílovou pásku jako první. Zaběhl čas 2:43:11 a svého předčasně slavícího soupeře porazil o pouhé dvě sekundy.
Video se okamžitě rozšířilo po internetu a viděly ho miliony lidí. Sdílela ho například BBC. Fanoušci v diskuzích se vesměs shodují, že Carson Mello dostal životní lekci.
„Je mi ho trochu líto, ale na druhou stranu se z toho jistě poučí,“ napsal jeden z komentujících. „Slavit před cílovou rovinkou nikdy není dobrý nápad,“ souhlasil další. A opakovaně se objevovala i fráze: „Není konec, dokud není konec!“
Delaware Marathon Running Festival se koná pravidelně od roku 2004. Trasa vede běžce historickým centrem Wilmingtonu podél řeky Brandywine.