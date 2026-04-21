Obrovský trapas maratonce. Začal slavit předčasně, v cíli ho předběhl soupeř

  15:28
Slavit předčasně se nevyplácí. Takové ponaučení si z nedělního maratonu v americkém státě Delaware odnesl běžec Carson Mello. O vítězství přišel kuriózním způsobem doslova na posledních metrech dvaačtyřicetikilometrové trati.

Internetovým virálem se stalo video z cílové rovinky maratonu ve městě Wilmington. V centru dění je čtyřiadvacetiletý běžec Joshua Jackson, který za podpory přihlížejících sprintuje do cíle. Několik desítek metrů před ním běží výrazně pomaleji Carson Mello.

Ten už byl přesvědčený o svém vítězství, a aniž by tušil, že se k němu zezadu závratnou rychlostí blíží soupeř, začal ještě před cílem zvedat ruce a slavit triumf.

Joshua Jackson a Carson Mello v cíli maratonu v Delaware

Joshua Jackson ho ale těsně před cílem dostihl. A právě sprintující závodník pak proťal cílovou pásku jako první. Zaběhl čas 2:43:11 a svého předčasně slavícího soupeře porazil o pouhé dvě sekundy.

Video se okamžitě rozšířilo po internetu a viděly ho miliony lidí. Sdílela ho například BBC. Fanoušci v diskuzích se vesměs shodují, že Carson Mello dostal životní lekci.

„Je mi ho trochu líto, ale na druhou stranu se z toho jistě poučí,“ napsal jeden z komentujících. „Slavit před cílovou rovinkou nikdy není dobrý nápad,“ souhlasil další. A opakovaně se objevovala i fráze: „Není konec, dokud není konec!“

Delaware Marathon Running Festival se koná pravidelně od roku 2004. Trasa vede běžce historickým centrem Wilmingtonu podél řeky Brandywine.

