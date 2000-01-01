Patrik Schick patří mezi nejznámější české fotbalisty současnosti. Devětadvacetiletý útočník nastupuje za Bayer Leverkusen v německé bundeslize, kde je dlouhodobě jednou z hlavních ofenzivních opor týmu. Na mistrovství Evropy v roce 2021 se stal s pěti góly nejlepším střelcem turnaje a zapsal se do historie českého fotbalu.
Autor: AP
Jak moc se digitální podoba blíží realitě? Fotbalová hra EA FC 26 opět rozpoutala debatu mezi fanoušky. Podívali jsme se na obličeje českých hráčů a porovnali je s jejich skutečnou podobou. Někde se vývojáři trefili překvapivě přesně, jinde rozdíly bijí do očí. Obrazem ukazujeme, kdo se ve virtuálním světě pozná hned a kdo by se před zrcadlem hledal marně. Patrik Schick patří mezi nejznámější české fotbalisty současnosti. Devětadvacetiletý útočník nastupuje za Bayer Leverkusen v německé bundeslize, kde je dlouhodobě jednou z hlavních ofenzivních opor týmu. Na mistrovství Evropy v roce 2021 se stal s pěti góly nejlepším střelcem turnaje a zapsal se do historie českého fotbalu.
Autor: EAFC 26
Matěji Vydrovi je 33 let a aktuálně působí ve Viktorii Plzeň, kde nastupuje především v ofenzivě. Do české ligy se vrátil po dlouhých letech v zahraničí, nejvýraznější stopu zanechal v Anglii. V sezoně 2014/2015 se stal s Watfordem nejlepším střelcem druhé nejvyšší anglické soutěže Championship.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Matěji Vydrovi je 33 let a aktuálně působí ve Viktorii Plzeň, kde nastupuje především v ofenzivě. Do české ligy se vrátil po dlouhých letech v zahraničí, nejvýraznější stopu zanechal v Anglii. V sezoně 2014/2015 se stal s Watfordem nejlepším střelcem druhé nejvyšší anglické soutěže Championship.
Autor: EAFC 26
Martin Vitík je dvaadvacetiletý český obránce, působí v italské Boloni. Do Serie A zamířil po několika sezonách ve Spartě, kde patřil k nejvýraznějším postavám defenzivy. Už v mladém věku se prosadil i do reprezentace, za kterou si odbyl debut v roce 2023, a dlouhodobě je považován za jednoho z největších českých talentů na stoperu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Martin Vitík je dvaadvacetiletý český obránce, působí v italské Boloni. Do Serie A zamířil po několika sezonách ve Spartě, kde patřil k nejvýraznějším postavám defenzivy. Už v mladém věku se prosadil i do reprezentace, za kterou si odbyl debut v roce 2023, a dlouhodobě je považován za jednoho z největších českých talentů na stoperu.
Autor: EAFC 26
Pavel Šulc je pětadvacetiletý český záložník, hraje ve francouzském Lyonu. Do tradičního klubu Ligue 1 zamířil z Viktorie Plzeň, kde patřil k tahounům ofenzivy v domácí soutěži i v evropských pohárech. Vyniká pohybem, aktivitou po celém hřišti a schopností zapojovat se do zakončení.
Autor: Profimedia.cz
Pavel Šulc je pětadvacetiletý český záložník, hraje ve francouzském Lyonu. Do tradičního klubu Ligue 1 zamířil z Viktorie Plzeň, kde patřil k tahounům ofenzivy v domácí soutěži i v evropských pohárech. Vyniká pohybem, aktivitou po celém hřišti a schopností zapojovat se do zakončení.
Autor: EAFC 26
Tomáš Souček je třicetiletý český záložník a dlouholetý kapitán reprezentace, působí v anglickém West Hamu United v Premier League. V londýnském klubu se stal klíčovou postavou středu pole díky fyzické hře a schopnosti prosazovat se ve vápně soupeře. V poslední sezoně však jeho role zeslábla a pravidelné místo v základní sestavě už nemá jisté.
Autor: Reuters
Tomáš Souček je třicetiletý český záložník a dlouholetý kapitán reprezentace, působí v anglickém West Hamu United v Premier League. V londýnském klubu se stal klíčovou postavou středu pole díky fyzické hře a schopnosti prosazovat se ve vápně soupeře. V poslední sezoně však jeho role zeslábla a pravidelné místo v základní sestavě už nemá jisté.
Autor: EAFC 26
Matěj Šín je dvaadvacetiletý český ofenzivní hráč nizozemského AZ Alkmaar. Do Eredivisie zamířil po angažmá v Baníku Ostrava, kde na sebe upozornil rychlostí a přímočarou hrou na křídle. V Alkmaaru patří mezi mladé hráče, u nichž klub sází na další rozvoj a postupné zapracování do prvního týmu.
Autor: Sport Invest
Matěj Šín je dvaadvacetiletý český ofenzivní hráč nizozemského AZ Alkmaar. Do Eredivisie zamířil po angažmá v Baníku Ostrava, kde na sebe upozornil rychlostí a přímočarou hrou na křídle. V Alkmaaru patří mezi mladé hráče, u nichž klub sází na další rozvoj a postupné zapracování do prvního týmu.
Autor: EAFC 26
Michal Sadílek je šestadvacetiletý český záložník ze Slavie Praha. Do Edenu přišel po zahraničním angažmá v nizozemském Twente, kde patřil k oporám středu pole. Typický je velkým nasazením, agresivním presinkem a schopností hrát ve vysokém tempu celý zápas, díky tomu má pevné místo i v české reprezentaci.
Autor: www.slavia.cz
Michal Sadílek je šestadvacetiletý český záložník ze Slavie Praha. Do Edenu přišel po zahraničním angažmá v nizozemském Twente, kde patřil k oporám středu pole. Typický je velkým nasazením, agresivním presinkem a schopností hrát ve vysokém tempu celý zápas, díky tomu má pevné místo i v české reprezentaci.
Autor: EAFC 26
Lukáš Provod je devětadvacetiletý český záložník, který nastupuje za Slavii Praha. V Edenu patří k důležitým hráčům díky své univerzálnosti, uplatní se na křídle i ve středu pole. Dlouhodobě se řadí mezi nejvytíženější fotbalisty týmu a pravidelně se objevuje také v nominaci české reprezentace.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Lukáš Provod je devětadvacetiletý český záložník, který nastupuje za Slavii Praha. V Edenu patří k důležitým hráčům díky své univerzálnosti, uplatní se na křídle i ve středu pole. Dlouhodobě se řadí mezi nejvytíženější fotbalisty týmu a pravidelně se objevuje také v nominaci české reprezentace.
Autor: EAFC 26
Jan Kuchta je osmadvacetiletý český útočník Sparty Praha. Do kádru letenského klubu se vrátil po zahraničním angažmá a patří mezi výrazné ofenzivní postavy týmu. Typický je důrazem, pohybem bez míče a pracovitostí, díky níž je platný nejen při zakončení, ale i v presinku.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Jan Kuchta je osmadvacetiletý český útočník Sparty Praha. Do kádru letenského klubu se vrátil po zahraničním angažmá a patří mezi výrazné ofenzivní postavy týmu. Typický je důrazem, pohybem bez míče a pracovitostí, díky níž je platný nejen při zakončení, ale i v presinku.
Autor: EAFC 26
Ladislav Krejčí je šestadvacetiletý český obránce, hraje v anglickém Wolverhamptonu v Premier League. Do Anglie zamířil ze španělské Girony, kam odešel po úspěšném období ve Spartě Praha. Už v české lize patřil k nejvýraznějším stoperům soutěže a díky své výšce a důrazu se pravidelně prosazoval i při standardních situacích.
Autor: Reuters
Ladislav Krejčí je šestadvacetiletý český obránce, hraje v anglickém Wolverhamptonu v Premier League. Do Anglie zamířil ze španělské Girony, kam odešel po úspěšném období ve Spartě Praha. Už v české lize patřil k nejvýraznějším stoperům soutěže a díky své výšce a důrazu se pravidelně prosazoval i při standardních situacích.
Autor: EAFC 26
Adam Karabec je dvaadvacetiletý český ofenzivní záložník, obléká dres francouzského Lyonu. Do Ligue 1 zamířil ze Sparty Praha, jejímž je odchovancem, a v minulosti si vyzkoušel také zahraniční angažmá v Hamburku. Patří mezi technicky velmi dobře vybavené hráče, u nichž se oceňuje kreativita, práce s míčem a cit pro kombinaci v útočné fázi.
Autor: Profimedia.cz
Adam Karabec je dvaadvacetiletý český ofenzivní záložník, obléká dres francouzského Lyonu. Do Ligue 1 zamířil ze Sparty Praha, jejímž je odchovancem, a v minulosti si vyzkoušel také zahraniční angažmá v Hamburku. Patří mezi technicky velmi dobře vybavené hráče, u nichž se oceňuje kreativita, práce s míčem a cit pro kombinaci v útočné fázi.
Autor: EAFC 26
Vítězslav Jaroš je čtyřiadvacetiletý český brankář patřící Liverpoolu, hostuje však v Ajaxu Amsterdam. Odchovanec Slavie Praha tak sbírá další zahraniční zkušenosti v nizozemské Eredivisii. Dlouhodobě je považován za jednoho z největších českých brankářských talentů a pravidelně figuruje v reprezentačních výběrech.
Autor: www.fotbal.cz
Vítězslav Jaroš je čtyřiadvacetiletý český brankář patřící Liverpoolu, hostuje však v Ajaxu Amsterdam. Odchovanec Slavie Praha tak sbírá další zahraniční zkušenosti v nizozemské Eredivisii. Dlouhodobě je považován za jednoho z největších českých brankářských talentů a pravidelně figuruje v reprezentačních výběrech.
Autor: EAFC 26
Robin Hranáč je pětadvacetiletý český obránce, působí v Hoffenheimu. Do Německa zamířil z Viktorie Plzeň, kde patřil k pilířům defenzivy a výrazně se ukazoval i v evropských soutěžích. Je typický důraznou hrou, spolehlivostí v osobních soubojích a rychlým přechodem do rozehrávky.
Autor: EAFC 26
Robin Hranáč je pětadvacetiletý český obránce, působí v Hoffenheimu. Do Německa zamířil z Viktorie Plzeň, kde patřil k pilířům defenzivy a výrazně se ukazoval i v evropských soutěžích. Je typický důraznou hrou, spolehlivostí v osobních soubojích a rychlým přechodem do rozehrávky.
Autor: AP
Adam Hložek je třiadvacetiletý český ofenzivní hráč, který aktuálně nastupuje za Hoffenheim v německé bundeslize. Předtím hrál za Bayer Leverkusen, kam zamířil z pražské Sparty, v jejímž dresu se prosadil už v mladém věku a stal se jednou z hlavních tváří týmu. Díky své univerzálnosti může hrát v útoku i na křídle a dlouhodobě patří do kádru české reprezentace.
Autor: EAFC 26
Adam Hložek je třiadvacetiletý český ofenzivní hráč, který aktuálně nastupuje za Hoffenheim v německé bundeslize. Předtím hrál za Bayer Leverkusen, kam zamířil z pražské Sparty, v jejímž dresu se prosadil už v mladém věku a stal se jednou z hlavních tváří týmu. Díky své univerzálnosti může hrát v útoku i na křídle a dlouhodobě patří do kádru české reprezentace.
Autor: AP
Tomáš Chorý je třicetiletý útočník, který působí ve Slavii. V české lize je známý především silovou hrou, důrazem v soubojích a aktivitou ve vápně soupeře. V průběhu kariéry se u něj občas řešil tvrdší styl hry, přičemž červenou kartu inkasoval pouze jednou, přesto je jeho projev na hřišti často hodnocen jako velmi důrazný až na hraně pravidel.
Autor: ČTK
Tomáš Chorý je třicetiletý útočník, který působí ve Slavii. V české lize je známý především silovou hrou, důrazem v soubojích a aktivitou ve vápně soupeře. V průběhu kariéry se u něj občas řešil tvrdší styl hry, přičemž červenou kartu inkasoval pouze jednou, přesto je jeho projev na hřišti často hodnocen jako velmi důrazný až na hraně pravidel.
Autor: EAFC 26
Lukáš Hejda je pětatřicetiletý český obránce a dlouholetý kapitán Viktorie Plzeň. V západočeském klubu strávil většinu kariéry a stal se jednou z jeho nejvýraznějších osobností poslední dekády. Je typický důraznou hrou, spolehlivostí v defenzivě a výraznou vůdčí rolí na hřišti.
Autor: Martin Polívka, MF DNES
Lukáš Hejda je pětatřicetiletý český obránce a dlouholetý kapitán Viktorie Plzeň. V západočeském klubu strávil většinu kariéry a stal se jednou z jeho nejvýraznějších osobností poslední dekády. Je typický důraznou hrou, spolehlivostí v defenzivě a výraznou vůdčí rolí na hřišti.
Autor: EAFC 26
Lukáš Haraslín je devětadvacetiletý ofenzivní hráč Sparty Praha, kde nastupuje především na křídle. Do české ligy přišel ze zahraničí a na Letné se rychle zařadil mezi klíčové postavy útoku. Vyniká rychlostí, technikou a schopností rozhodovat zápasy individuální akcí, zároveň je stabilní součástí slovenské reprezentace.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Lukáš Haraslín je devětadvacetiletý ofenzivní hráč Sparty Praha, kde nastupuje především na křídle. Do české ligy přišel ze zahraničí a na Letné se rychle zařadil mezi klíčové postavy útoku. Vyniká rychlostí, technikou a schopností rozhodovat zápasy individuální akcí, zároveň je stabilní součástí slovenské reprezentace.
Autor: EAFC 26
Adam Gabriel je čtyřiadvacetiletý český obránce, který působí v dánském FC Midtjylland. Nastupuje především na pravém kraji obrany, kde se uplatňuje svou rychlostí a fyzickou připraveností. Do zahraničí odešel z Hradce Králové a postupně se prosadil i do reprezentačních výběrů, včetně seniorského národního týmu.
Autor: Radek Vebr, MAFRA
Adam Gabriel je čtyřiadvacetiletý český obránce, který působí v dánském FC Midtjylland. Nastupuje především na pravém kraji obrany, kde se uplatňuje svou rychlostí a fyzickou připraveností. Do zahraničí odešel z Hradce Králové a postupně se prosadil i do reprezentačních výběrů, včetně seniorského národního týmu.
Autor: EAFC 26
Vladimír Coufal je třiatřicetiletý český obránce Hoffenheimu. Do Německa zamířil po několika sezonách v anglickém West Hamu United, kde patřil k pravidelně vytěžovaným hráčům Premier League. Typický je velkou pracovitostí, důrazem v osobních soubojích a aktivním zapojením do ofenzivy z pravého kraje obrany.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vladimír Coufal je třiatřicetiletý český obránce Hoffenheimu. Do Německa zamířil po několika sezonách v anglickém West Hamu United, kde patřil k pravidelně vytěžovaným hráčům Premier League. Typický je velkou pracovitostí, důrazem v osobních soubojích a aktivním zapojením do ofenzivy z pravého kraje obrany.
Autor: EAFC 26
Mojmír Chytil je šestadvacetiletý český útočník, který nastupuje za Slavii Praha. Do Edenu přišel z Olomouce a postupně se vypracoval v pravidelně využívaného hráče ofenzivy. Typický je důrazem, pohybem v pokutovém území a ochotou pracovat pro tým.
Autor: AP
Mojmír Chytil je šestadvacetiletý český útočník, který nastupuje za Slavii Praha. Do Edenu přišel z Olomouce a postupně se vypracoval v pravidelně využívaného hráče ofenzivy. Typický je důrazem, pohybem v pokutovém území a ochotou pracovat pro tým.
Autor: EAFC 26
Lukáš Červ je čtyřiadvacetiletý záložník, který obléká dres Viktorie Plzeň. Ve středu pole patří mezi stabilní členy rotace a využíván je pro svou pracovitost i schopnost plnit různé role. Do Plzně přišel ze Slovanu Liberec a dříve prošel také mládežnickými kategoriemi pražské Slavie, kde sbíral první ligové zkušenosti.
Autor: Reuters
Lukáš Červ je čtyřiadvacetiletý záložník, který obléká dres Viktorie Plzeň. Ve středu pole patří mezi stabilní členy rotace a využíván je pro svou pracovitost i schopnost plnit různé role. Do Plzně přišel ze Slovanu Liberec a dříve prošel také mládežnickými kategoriemi pražské Slavie, kde sbíral první ligové zkušenosti.
Autor: EAFC 26
Jan Bořil je čtyřiatřicetiletý český obránce a dlouholetý kapitán Slavie. V Edenu patří mezi nejvýraznější osobnosti posledních let, nastupuje především na levém kraji obrany a je známý bojovností i nasazením. V kariéře se musel vyrovnat i s vážnými zdravotními problémy, po nichž se dokázal vrátit zpět na ligové trávníky i do reprezentace.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jan Bořil je čtyřiatřicetiletý český obránce a dlouholetý kapitán Slavie. V Edenu patří mezi nejvýraznější osobnosti posledních let, nastupuje především na levém kraji obrany a je známý bojovností i nasazením. V kariéře se musel vyrovnat i s vážnými zdravotními problémy, po nichž se dokázal vrátit zpět na ligové trávníky i do reprezentace.
Autor: EAFC 26
Hráči (zleva) Lukáš Červ, Patrik Shick, Robin Hranáč a Tomáš Souček.
Autor: EAFC 26