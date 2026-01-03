Obličeje Čechů v EA FC 26 pod lupou. Koho hra trefila a kde selhala?

David Chuchma
  8:44
Jak moc se digitální podoba blíží realitě? Fotbalová hra EA FC 26 opět rozpoutala debatu mezi fanoušky. Podívali jsme se na obličeje českých hráčů a porovnali je s jejich skutečnou podobou. Někde se vývojáři trefili překvapivě přesně, jinde rozdíly bijí do očí. Obrazem ukazujeme, kdo se ve virtuálním světě pozná hned a kdo by se hledal marně.
Patrik Schick se raduje z gólu v zápase Leverkusenu proti Frankfurtu. Patrik Schick Plzeňský útočník Matěj Vydra oslavuje svoji trefu v utkání proti Liberci. Matěj Vydra Sparťanský obránce Martin Vitík slaví gól Albiona Rrahmaniho v derby proti... Martin Vitík Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru. Pavel Šulc Záložník Tomáš Souček z West Hamu se raduje ze svého gólu. Tomáš Souček Fotbalista Matěj Šín přestoupil z Baníku Ostrava do nizozemského Alkmaaru. Matěj Šín

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
