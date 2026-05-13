Jednoduché bílé tričko s logem reprezentace, tmavé hladké kalhoty a modrofialové sportovní sako s proužky. Tak vypadá letošní outfit národního týmu, ve kterém čeští hokejisté vyrazili na světový šampionát.
Fotografie hráčů v nových oblecích se na Instagramu rychle dočkaly reakcí. Zatímco někteří fanoušci hodnotili model jako slušivý a moderní, u jiných příliš nezabodoval. Podle některých komentujících působí lacině. Mnozí jej dokonce přirovnali k pyžamu nebo županu.
„Můj dědeček a taťka mívali takové pyžamo. Pak si pamatuji župany. Tohle se nepovedlo,“ napsal jeden z komentujících. „Vypadá to jako retro župan,“ přidal se další. „Neměl Sheldon takové pyžamo?“ stálo v dalším komentáři, který odkazoval na seriál Teorie velkého třesku.
Nešlo o jedinou popkulturní narážku. Na sociálních sítích se objevilo také srovnání se seriálem Wednesday. Podle některých fanoušků totiž pruhovaná saka připomínají uniformy studentů akademie Nevermore, kam chodila i Wednesday Addamsová.
První zápas na mistrovství světa odehraje česká hokejová reprezentace v pátek ve 20.20 proti Dánsku. V sobotu večer pak nastoupí proti výběru Slovinska.