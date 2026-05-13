Obleky hokejistů budí rozpaky. Fanoušci v nich vidí pyžamo i uniformu Wednesday

Český národní hokejový tým už se ve Švýcarsku připravuje na první zápas letošního mistrovství světa. Reprezentace do dějiště šampionátu odletěla v úterý a při té příležitosti představila i nové týmové obleky. Pruhovaná saka však místo nadšení vyvolala mezi fanoušky spíše rozpaky.
Odlet české hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Fribourgu, 12. května 2026 | foto: ČTK

Martin Kaut na tréninku hokejové reprezentace v dějišti šampionátu.
Jednoduché bílé tričko s logem reprezentace, tmavé hladké kalhoty a modrofialové sportovní sako s proužky. Tak vypadá letošní outfit národního týmu, ve kterém čeští hokejisté vyrazili na světový šampionát.

Fotografie hráčů v nových oblecích se na Instagramu rychle dočkaly reakcí. Zatímco někteří fanoušci hodnotili model jako slušivý a moderní, u jiných příliš nezabodoval. Podle některých komentujících působí lacině. Mnozí jej dokonce přirovnali k pyžamu nebo županu.

„Můj dědeček a taťka mívali takové pyžamo. Pak si pamatuji župany. Tohle se nepovedlo,“ napsal jeden z komentujících. „Vypadá to jako retro župan,“ přidal se další. „Neměl Sheldon takové pyžamo?“ stálo v dalším komentáři, který odkazoval na seriál Teorie velkého třesku.

Nešlo o jedinou popkulturní narážku. Na sociálních sítích se objevilo také srovnání se seriálem Wednesday. Podle některých fanoušků totiž pruhovaná saka připomínají uniformy studentů akademie Nevermore, kam chodila i Wednesday Addamsová.

První zápas na mistrovství světa odehraje česká hokejová reprezentace v pátek ve 20.20 proti Dánsku. V sobotu večer pak nastoupí proti výběru Slovinska.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště.

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál.

Zámořskou profesionální hokejovou ligu žen PWHL bude od nové sezony hrát jedenáct týmů.

13. května 2026  17:10

V únoru zmeškal vytoužený olympijský turnaj v Miláně, a tak ani chvíli neváhal, když dostal pozvánku na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. Útočník Aleksander Barkov ovšem není jediným velkým...

13. května 2026  17:09

Cyklistické italské Giro pokračuje pátou etapou. Ta měří 203 kilometrů, peloton během ní zdolá několik kopců a celkem nastoupá víc než 4000 výškových metrů.

13. května 2026  17:02

Spíkr severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí kotel nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slavie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce.

13. května 2026  16:42

Letošní čtvrtfinalista Ligy mistrů Sporting Lisabon, senzace Bodö/Glimt, Lyon s Pavlem Šulcem, turecký gigant Fenerbahce nebo největší řecký klub Olympiakos Pireus.

13. května 2026  16:41

Zisk titulu pro hokejové Pardubice zároveň zjevně znamená nebezpečnou situaci pro lidi z vedení klubu.

13. května 2026  16:07

Pozornost upoutala už na začátku roku na Australian Open, když po prohře s obhájkyní titulu přišla na tiskovou konferenci v tričku s nápisem: „Potřebuji vaši pomoc s ochranou ukrajinských dětí a žen."

13. května 2026  16:06

Ve Zlíně zažil před dvěma lety sestup z první ligy, ale tak vytočený jako po úterní domácí blamáži s Teplicemi trenér Bronislav Červenka nebyl ani tehdy.

13. května 2026  15:41

Ve Švýcarsku začíná v pátek 15. května mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace bude znovu usilovat o zápis mezi nejúspěšnější týmy historie.

13. května 2026  15:35

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když před dvěma týdny v Českých Budějovicích odstoupil z utkání s Finskem, trenérům muselo zatrnout. Přijít před mistrovstvím světa o Filipa Hronka? Pořádná rána. Nakonec lídr české defenzivy na...

13. května 2026  15:22

Fotbalová Sigma se rozhodla pro nevšední krok. V sobotu 23. května odehraje na domácím stadionu od 14 hodin poslední zápas sezony.

13. května 2026  15:04

