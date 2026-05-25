Zatímco uvnitř hal se hraje hokejové mistrovství světa, venku Švýcarsko pomalu vítá léto. Není proto divu, že čeští reprezentanti ve volných chvílích vyrážejí k vodě, kde dobíjejí síly před dalšími zápasy.
Fanoušky na sociálních sítích zásobují fotografiemi a krátkými videi od řeky Aary prakticky stále od svého příjezdu do dějiště šampionátu. Naposledy pobavil Jakub Flek, který své spoluhráče natočil při plavání v řece. „Skautíku, hoď mi pádlo,“ pokřikoval na ně slavnou hláškou z české komedie Rafťáci.
Záběry z odpočinku u vody sdílel také kapitán národního týmu Roman Červenka.
Přírodně pojatou regeneraci mezi náročnými sportovními výkony fanoušci v komentářích oceňují. „To je režim, panečku, tak takhle se vyhrávají tituly,“ napsal jeden z nich. „Je dobrý si odpočinout od tý zmrzlý vody,“ přidal se další.
Koupání v řece Aare patří ve švýcarském kantonu Bern k oblíbeným letním kratochvílím. Zároveň ale nejde o aktivitu pro každého. Voda bývá na přelomu jara a léta pořádně osvěžující, její průměrná teplota se pohybuje kolem patnácti stupňů Celsia.