Voda se dostala také do tiskového prostoru, kde začalo zatékat ze střechy přímo mezi novináře. Ti tak během práce museli dávat pozor nejen na dění na hřišti, ale také na své počítače a další techniku.
Voda se hromadila také v chodbách a dalších prostorách stadionu, takže pohyb po Camp Nou byl během deštivého večera komplikovanější než obvykle. Lidé se kalužím snažili vyhýbat, místy to ale prostě nešlo a nezbývalo než se brodit vodou.
Na záběrech ze stadionu je vidět voda rozlitá po podlaze i místa, kde střechou výrazně protékalo. Z běžného pohybu po stadionu se tak na chvíli stala spíše překážková dráha. Pracovní podmínky pro novináře byly vemi náročné.
Camp Nou stále prochází rozsáhlou rekonstrukcí, Barcelona postupně dokončuje jednotlivé části projektu, jehož výsledkem má být jeden z nejmodernějších fotbalových stadionů na světě. Práce na obřím projektu ale stále pokračují a déšť nyní odhalil další komplikaci, se kterou se musí stavitelé stadionu vypořádat.