Nový sportovní pár? Český olympionik Tuž tráví dovolenou s německou lyžařkou

Český běžec na lyžích Jiří Tuž, který na sebe upozornil historickým úspěchem na letošních olympijských hrách, tráví zasloužený odpočinek u moře. Volné dny si neužívá sám, společnost mu dělá německá lyžařka Helen Hoffmannová.
Jiří Tuž a Helen Hoffmannová na Tenerife

Jiří Tuž a Helen Hoffmannová na Tenerife

Jiří Tuž a Helen Hoffmannová během dovolené na Tenerife
Jiří Tuž
Český běžec na lyžích Jiří Tuž během sprintu SP v Drammenu.
Jiří Tuž jako první z Čechů vyrazil do finále běhu na lyžích na 10 km volně,
12 fotografií

Jiří Tuž na sociálních sítích dosud sdílel především své sportovní úspěchy a tréninkové pokroky. Nyní ale nechal fanoušky nahlédnout i do osobního života. Jednadvacetiletý olympionik po náročné sezoně odpočívá na Tenerife ve společnosti čtyřiadvacetileté německé běžkyně na lyžích Helen Hoffmannové.

Ve společném příspěvku na Instagramu oba sportovci zveřejnili několik fotografií, které doplnili popiskem: „Hezké chvíle na Tenerife.“

Svůj vztah sice sportovci nijak blíže nekomentovali, sledující na sociálních sítích ale mají zřejmě jasno: na obzoru je další sportovní pár. V komentářích se objevila přání příjemné dovolené, ale i řada srdíček.

Jiří Tuž vybojoval v únoru na olympijských hrách ve sprintu klasickou technikou senzační páté místo. Šlo o nejlepší český výsledek ve sprintu v olympijské historii. Dosavadním maximem bylo desáté místo Martina Koukala, který ho obsadil v roce 2002 v Salt Lake City v závodě volnou technikou.

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Helen Hoffmannová je trojnásobnou mistryní světa do 23 let v běhu na lyžích na desetikilometrové trati. Kromě toho získala také bronzovou medaili na loňském světovém šampionátu, a to jako členka štafety. Nechyběla ani na letošních olympijských hrách.

