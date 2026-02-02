Podle informací deníku The Sun přiletěla Kardashian z Los Angeles do Anglie svým soukromým letadlem a s Hamiltonem se ubytovala v exkluzivním resortu Estelle Manor v oblasti Cotswolds. Místo vyhlášené maximálním důrazem na soukromí mělo dvojici poskytnout útočiště před zvědavými pohledy, přesto se jejich návštěvu zcela utajit nepodařilo.
Hamilton údajně do resortu dorazil s časovým odstupem a oba se podle svědků pohybovali převážně v uzavřených částech areálu. Společně využívali hotelové wellness, objednali si masáž pro páry i soukromou večeři a měli k dispozici prostory, kam běžní hosté nemají přístup.
Právě důraz na diskrétnost je jedním z detailů, které britská média považují za náznak, že nešlo o náhodné setkání. Během pobytu navíc dvojici doprovázelo trio bodyguardů.
Hamilton a Kardashian se přitom nesetkali poprvé. Oba se dlouhodobě pohybují ve stejných společenských kruzích a pilot formule 1 měl v minulosti blízký vztah k jejímu bývalému manželovi, rapperovi Kanyemu Westovi. Přestože se jejich jména v médiích objevovala vedle sebe už dříve, spekulace o možném vztahu přišly až nyní.