|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nové venkovní dresy pro MS ve fotbale 2026. Které týmy překvapily?
Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne
Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...
Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa
Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...
OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa
Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...
Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?
Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...
Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?
Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...
James málem psal historii i s Kennardem. Curry je zpět, jenže výhru netrefil
Souboj nejstaršího a nejmladšího hráče NBA poprvé dopadl lépe pro toho druhého. Devatenáctiletý Cooper Flagg táhl basketbalisty Dallas Mavericks k výhře 134:128 nad Los Angeles Lakers, když zapsal 45...
Zákon silnějšího, kývl po Flandrech Van der Poel. Pogačar už velí: Teď si užít kostky
Ten pohled měl před očima už mnohokrát, přesto ho nikdy neomrzí. Do cíle cyklistického monumentu Kolem Flander zbývaly dva kilometry a Slovinec Tadej Pogačar se ohlédl za sebe. A tam nikdo. Jen...
O Češích v Barceloně: Satoranskému i Veselému končí smlouvy. Co bude dál?
Společně v Barceloně působí od roku 2022, kdy se Tomáš Satoranský vrátil do Evropy ze zámořské NBA a Jan Veselý přestoupil z tureckého Fenerbahce. Hned v první sezoně slavili titul ve španělské lize...
Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi
Už i na Adama Lacka došlo. Asfalt mění za terén, samotu za navigátora. Poprvé kariéře. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 bude letos jezdit ve své stáji Buggyra ZM Racing v terénním...
Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu
Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...
Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě
Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....
Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se
Žádné úlevy, žádné šetření reprezentantů. Všech sedm fotbalistů, kteří v minulých dnech pomohli národnímu mužstvu vybojovat postup na mistrovství světa, bylo v základní sestavě Slavie Praha v Ostravě...
Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...
Bouzková vybojovala v Bogotě titul! Outsiderka ji nezaskočila ani ve finále
Tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA. V téměř tříhodinovém finále nasazená jednička porazila 6:7, 6:2, 6:2 turnajovou osmičku Pannu Udvardyovou z Maďarska....
Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč
Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...
Opava z trojky vládla i padla, výhru Ústí vystřelil Vyoral. Slaví i Písek
Basketbalistům Opavy nepomohlo v 13. kole ligové nadstavby ani 17 tříbodových košů k vítězství v Ústí nad Labem. Domácí Sluneta vyhrála 98:95 a oplatila Slezanům únorovou porážku z utkání o třetí...
Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado
Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...