Sportovní hvězdy se na olympijských hrách najdou i v publiku. Nejúspěšnější tenista všech dob Novak Djokovič vyrazil v neděli na krasobruslení a bylo vidět, že se skvěle baví. Internet obletěly záběry, na nichž legendární Srb v hledišti zpívá a tleská do rytmu písně We Will Rock You.
Tenista Novak Djokovič s manželkou sledují krasobruslení na olympijských hrách. (8. února 2026) | foto: Reuters

Téměř 22 tisíc lajků, stovky sdílení i repostů nasbíralo na instagramovém účtu olympijských her za pouhé čtyři hodiny video se záběry na Djokoviče, který si v Miláně nenechal ujít nedělní krasobruslení.

„Sledujeme tenisovou ikonu, jak nasává atmosféru,“ stojí v popisku.

Srbský tenista se totiž nechal atmosférou strhnout. V jeden moment se přidal k ostatním divákům a tleskal do rytmu slavného hitu skupiny Queen. Jednoduchý refrén si se spokojeným úsměvem i prozpěvoval.

„Další důvod, proč ho milovat,“ napsal jeden z fanoušků v komentářích. „Je na každé sportovní akci, snaží se působit sympaticky. Jo, na mě to zabírá,“ přidal další.

Drama v týmové soutěži krasobruslařů rozhodl Malinin. I bez čtverného axela

Jiní komentující vyzdvihli, že Djokovič otevřeně podporuje jiné sportovce a sport obecně. Nadšení dal najevo například ve chvíli, kdy Ilia Malinin po saltu vzad rozhodl týmovou soutěž krasobruslařů. Djokovič neskrýval údiv, vyskočil na nohy a nadšeně tleskal.

