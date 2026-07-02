Vtipálek Djokovič. Během zápasu vylekal podavačku míčků, pak se za prank omluvil

Autor:
  13:00
Novak Djokovič během zápasu se Stefanosem Tsitsipasem žertoval.

Novak Djokovič během zápasu se Stefanosem Tsitsipasem žertoval. | foto: ČTK

Novak Djokovič během zápasu se Stefanosem Tsitsipasem
Novak Djokovič a Stefanos Tsitsipas
Novak Djokovič během zápasu se Stefanosem Tsitsipasem
Novak Djokovič během zápasu se Stefanosem Tsitsipasem
6 fotografií
Novak Djokovič měl svůj středeční zápas se Stefanosem Tsitsipasem pevně pod kontrolou, a tak si během druhého kola Wimbledonu našel čas i na žert. Odnesla to podavačka míčků, kterou tenisová legenda na pár vteřin pořádně vyděsila.

Souboj s Tsitsipasem se pro čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona vyvíjel bez komplikací. Na kurtu strávil necelých sto minut a řeckého soupeře porazil hladce 6:3, 6:4 a 6:2.

Devětatřicetiletý Srb působil mezi druhým a třetím setem velmi uvolněně. Dokonce natolik, že dal najevo i svůj smysl pro humor. Nejprve se pokusil odstřihnout kousek tejpu zpod pravého rukávu. Po chvilce ale požádal o pomoc jednu z podavaček.

Dívka rychle přispěchala, vzala do ruky nůžky a začala stříhat. V tu chvíli Djokovič náhle cukl a zkřivil obličej. Podavačka se na okamžik lekla, že ho zranila. Srb se ale vzápětí usmál a dal jí najevo, že šlo jen o žert. Když pochopila, že se nic nestalo, začala se smát i ona.

Djokovičův herecký výkon herecký výkon hodnotili i někteří komentátoři. Například slavný John McEnroe vtípek označil za „typický suchý dad joke“.

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K epizodě se Djokovič vrátil i při pozápasovém rozhovoru a podavačce se ještě jednou omluvil. „Omlouvám se, jestli jsem ji vyděsil. Asi to nebyl úplně nejlepší vtip. Mně to ale pomohlo se trochu uvolnit,“ řekl.

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