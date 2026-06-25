Djokovič mezi kozami. Se značkou Lacoste natočil dvojsmyslnou reklamu

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  10:15
Srb Novak Djokovič se usmívá po vítězství ve druhém kole Wimbledonu.

Srb Novak Djokovič se usmívá po vítězství ve druhém kole Wimbledonu. | foto: AP

Spokojený Novak Djokovič po vydařené výměně v osmifinále Wimbledonu.
Srb Novak Djokovič returnuje ve čtvrtfinále Wimbledonu.
Srb Novak Djokovič returnuje ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Janniku Sinnerovi...
Novak Djokovič ze Srbska se natahuje po balonku.
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Novak Djokovič je pro mnohé fanoušky nejlepší tenista všech dob, anglicky zkráceně GOAT. Lacoste se teď rozhodlo tuto přezdívku převést do reklamy. Francouzská značka představila novou kampaň, v níž její dlouholetá tvář pózuje s kozami.

Celý nápad stojí na slovní hříčce. Výraz GOAT je v angličtině zkratkou pro „Greatest of All Time“, tedy nejlepší všech dob, zároveň ale znamená kozu.

Fanoušci si s označením GOAT v souvislosti s Djokovičem pohrávají dlouhodobě. Značka Lacoste, která srbského tenistu obléká už řadu let, však tentokrát převedla do skutečné scény se živými zvířaty.

V nové odlehčené kampani cvičí Djokovič jógu, na sobě má bílé sportovní oblečení v odkazu na nadcházející Wimbledon a kolem pobíhají kůzlata. V jednom ze záběrů se jedno z nich slavnému tenistovi dokonce usadí na rameni, zatímco on spokojeně balancuje na jedné noze.

Celou myšlenku reklamy pak shrnuje slogan „The GOAT of every court“, tedy volně přeloženo „Nejlepší na každém kurtu“.

Devětatřicetiletý Djokovič je aktuálně světovou osmičkou. V nadcházejících týdnech bude v Londýně usilovat o vytoužený 25. grandslamový titul.

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