Celý nápad stojí na slovní hříčce. Výraz GOAT je v angličtině zkratkou pro „Greatest of All Time“, tedy nejlepší všech dob, zároveň ale znamená kozu.
Fanoušci si s označením GOAT v souvislosti s Djokovičem pohrávají dlouhodobě. Značka Lacoste, která srbského tenistu obléká už řadu let, však tentokrát převedla do skutečné scény se živými zvířaty.
V nové odlehčené kampani cvičí Djokovič jógu, na sobě má bílé sportovní oblečení v odkazu na nadcházející Wimbledon a kolem pobíhají kůzlata. V jednom ze záběrů se jedno z nich slavnému tenistovi dokonce usadí na rameni, zatímco on spokojeně balancuje na jedné noze.
Celou myšlenku reklamy pak shrnuje slogan „The GOAT of every court“, tedy volně přeloženo „Nejlepší na každém kurtu“.
Devětatřicetiletý Djokovič je aktuálně světovou osmičkou. V nadcházejících týdnech bude v Londýně usilovat o vytoužený 25. grandslamový titul.